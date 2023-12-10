Борис Джонсон может снова занять пост премьера Великобритании, узнали СМИ
Daily Mail: Борис Джонсон может снова стать премьер-министром Британии
Борис Джонсон вновь может занять пост премьер-министра Великобритании благодаря плану группы депутатов-консерваторов. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.
"Джонсон может вернуться на пост премьер-министра в соответствии с удивительными планами, вынашиваемыми членами парламента от партии тори. Рассматривается даже политический союз с Найджелом Фараджем (британский политик, один из идеологов Brexit. — Прим. Лайфа)", — пишет издание.
По его данным, члены правящей партии, настроенные против действующего британского премьера Риши Сунака, пытаются дискредитировать его положение из-за снятия Суэллы Браверман с должности главы МВД Британии и ухода в отставку замглавы МВД по вопросам иммиграции Роберта Дженрика. Представитель Джонсона в разговоре с журналистами отказался комментировать дальнейшие планы политика. При этом он отрицает существование каких-либо намерений объединения с Фараджем.
Кстати, ранее сам Джонсон сообщал, что в 2024 году он станет ведущим и обозревателем политической программы на британском телеканале GB News. Там отметили, что эта передача "покажет мощь" Соединённого Королевства.