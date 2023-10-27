Бывший премьер Британии Джонсон задумал стать телеведущим и "показать мощь" королевства

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в 2024 году будет ведущим и обозревателем политической программы на телеканале GB News. Там отметили, что данная передача "покажет мощь" Соединённого Королевства.

Джонсон сообщил, что в 2024 году будет вести программу на телеканале GB News. Видео © X (Twitter) / GB News

"Я представлю этот замечательный телеканал. Мои взгляды без прикрас на всё: как мы столкнулись со всеми этими трудностями до огромных возможностей, которые лежат перед нами", — сказал Джонсон в видеообращении.

GB News отмечает, что у экс-премьера будет ключевая роль в освещении всеобщих выборов в Британии и президентских в США. Планируется, что Джонсон будет одновременно создателем программы и комментатором.

Напомним, что после ухода с поста премьера в 2022 году Джонсон нарушил кодекс министров и не получил разрешения на работу колумнистом в Daily Mail. Пренебрегал правилами он и в 2018 году, когда начал вести колонку в The Daily Telegraph после ухода с поста министра иностранных дел. За такую работу он зарабатывал 275 тысяч фунтов стерлингов (более 31 миллиона рублей) в год.