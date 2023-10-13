"До сих пор русофил": Борис Джонсон огорошил украинское ТВ признанием в любви к России
Джонсон заявил, что остаётся русофилом и восхищается российской цивилизацией
Борис Джонсон. Обложка © Flickr / Number 10
Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что продолжает оставаться русофилом на фоне СВО. Соответствующее признание политик сделал в эфире украинского телеканала "Рада".
"Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться", — произнёс экс-глава кабмина королевства.
Вместе с тем Джонсон отметил, что постоянно находится на связи с Владимиром Зеленским. Однако он предпочёл умолчать, на каком уровне осуществляются эти контакты.
"Мне, наверное, не стоит говорить, как мы поддерживаем связь, но мы её поддерживаем", — подытожил политик.
А между тем неделей ранее депутаты Верховной рады устроили побоище на заседании из-за русского языка. Потасовку нардеп Алексей Гончаренко покинул в рваных брюках.