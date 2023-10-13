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12 октября, 21:31

"До сих пор русофил": Борис Джонсон огорошил украинское ТВ признанием в любви к России

Джонсон заявил, что остаётся русофилом и восхищается российской цивилизацией

<p>Борис Джонсон. Обложка © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/number10gov/50852296452/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Number 10</a></p>

Борис Джонсон. Обложка © Flickr / Number 10

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что продолжает оставаться русофилом на фоне СВО. Соответствующее признание политик сделал в эфире украинского телеканала "Рада".

"Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться", — произнёс экс-глава кабмина королевства.

Вместе с тем Джонсон отметил, что постоянно находится на связи с Владимиром Зеленским. Однако он предпочёл умолчать, на каком уровне осуществляются эти контакты.

"Мне, наверное, не стоит говорить, как мы поддерживаем связь, но мы её поддерживаем", — подытожил политик.

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А между тем неделей ранее депутаты Верховной рады устроили побоище на заседании из-за русского языка. Потасовку нардеп Алексей Гончаренко покинул в рваных брюках.

Илья Пушкарев
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