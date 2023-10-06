Депутату Рады порвали штаны "за 40 гривен" во время ожесточённого спора из-за русского языка

В Верховной раде депутату Алексею Гончаренко порвали штаны, припомнив ему выступления в защиту русского языка. Потасовка произошла во время обсуждения оборонного бюджета.

Депутату Алексею Гончаренко порвали штаны в Раде из-за русского языка. Видео © t.me / Гончаренко

Всё началось с того, что нардеп Николай Тищенко обозвал Гончаренко "петухом с Одесчины", который в период работы в Одесском облсовете якобы ратовал за русский язык. Последний молчать не стал, подбежал с селфи-палкой и телефоном к обидчику и начал обвинять его в организации бизнеса с "coll-центриками с наркоторговцами".

Штаны Алексея Гончаренко. Фото © t.me / Гончаренко

На помощь Тищенко тут же сорвался Михаил Радуцкий. Оба начали теснить защитника русского языка и выхватывать у него телефон, при этом сами смачно ругались по-русски. После заседания Гончаренко опубликовал фото порванных штанов, предъявив счёт оппоненту: "Тищенко, штаны за 40 гривен!" По его словам, депутаты тепло и уютно устроились в Киеве, гоняя его за русский язык, тогда как на фронте у Украины всё плохо.

"Нам нужно укреплять оборону. Думать об обеспечении. Планировать следующий год. Ответ оказался прост: пытаться забрать у меня телефон", — написал Гончаренко.