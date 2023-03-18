Сигал признался, что люди — это самое прекрасное в России
Стивен Сигал. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Представитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США, мастер боевых искусств Стивен Сигал признался в любви к россиянам, а также отметил, что продолжает учить русский язык, несмотря на его сложность.
"В России меня не удивляет ничего, а самое прекрасное в ней — это люди России", — подчеркнул он на торжественной церемонии открытия Всероссийского центра айкидо в Москве.
Ранее Стивен Сигал назвал себя русским на миллион процентов. По его мнению, быть гражданином России — значит бороться за правду. Он также выразил уверенность, что в конечном итоге движение русофилов станет по-настоящему глобальным.