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18 марта, 16:45

Сигал признался, что люди — это самое прекрасное в России

<p>Стивен Сигал. Обложка © ТАСС / Александр Щербак</p>

Стивен Сигал. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Представитель МИД РФ по гуманитарным связям России и США, мастер боевых искусств Стивен Сигал признался в любви к россиянам, а также отметил, что продолжает учить русский язык, несмотря на его сложность.

"В России меня не удивляет ничего, а самое прекрасное в ней — это люди России", — подчеркнул он на торжественной церемонии открытия Всероссийского центра айкидо в Москве.

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Ранее Стивен Сигал назвал себя русским на миллион процентов. По его мнению, быть гражданином России — значит бороться за правду. Он также выразил уверенность, что в конечном итоге движение русофилов станет по-настоящему глобальным.

Татьяна Миссуми
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