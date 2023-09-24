Жена Бориса Джонсона приревновала его к няне сына и устранила "соперницу"

Няня ребёнка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона готова подать на его семью в суд, так как была уволена за выпитый с политиком бокал вина в честь новорождённого. Об этом пишет Mirror.

59-летняя Тереза Доус, уроженка Зимбабве, только устроилась на работу в дом, так как у четы родился восьмой ребёнок — Фрэнк Альфред Одиссей. Жена Джонсона Кэрри была ещё в роддоме, когда экс-премьер предложил няне выпить за здоровье младенца. Когда супруга вернулась из больницы, то узнала о случившемся и пришла в бешенство, дав Доус 15 минут, чтобы собрать вещи и уехать.

Няня восприняла это как оскорбление, ведь, по её словам, политик "вообще не в её вкусе". Сам Джонсон хоть и извинился за поведение супруги, но отказался вмешиваться в конфликт. Теперь Доус думает об иске, полагая, что ей причитаются тысячи фунтов за моральный ущерб и разорванный контракт.