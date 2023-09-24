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24 сентября, 09:45

Жена Бориса Джонсона приревновала его к няне сына и устранила "соперницу"

Няня сына Бориса Джонсона рассказала об увольнении за выпитый с ним бокал вина

<p>Борис и Кэрри Джонсон. Фото © ТАСС / AP / Andrew Milligan</p>

Борис и Кэрри Джонсон. Фото © ТАСС / AP / Andrew Milligan

Няня ребёнка бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона готова подать на его семью в суд, так как была уволена за выпитый с политиком бокал вина в честь новорождённого. Об этом пишет Mirror.

59-летняя Тереза Доус, уроженка Зимбабве, только устроилась на работу в дом, так как у четы родился восьмой ребёнок — Фрэнк Альфред Одиссей. Жена Джонсона Кэрри была ещё в роддоме, когда экс-премьер предложил няне выпить за здоровье младенца. Когда супруга вернулась из больницы, то узнала о случившемся и пришла в бешенство, дав Доус 15 минут, чтобы собрать вещи и уехать.

Няня восприняла это как оскорбление, ведь, по её словам, политик "вообще не в её вкусе". Сам Джонсон хоть и извинился за поведение супруги, но отказался вмешиваться в конфликт. Теперь Доус думает об иске, полагая, что ей причитаются тысячи фунтов за моральный ущерб и разорванный контракт.

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Напомним, бывший премьер-министр Великобритании в восьмой раз стал отцом утром 5 июля. У Бориса и Кэрри Джонсон родился мальчик.

Татьяна Миссуми
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