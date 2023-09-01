Моя ужасная няня: Мэри Поппинс из Москвы обчистила квартиру хозяев

Няня из Москвы выкрала из квартиры своих нанимателей ювелирные изделия, часы и валюту. Общий ущерб превысил три миллиона рублей, сообщает SHOТ. Присматривать за ребёнком Анна начала ещё пять лет назад, когда врач Елена П. наняла её, чтобы приглядывать за внуком. Нареканий к няне у семьи не было, отношения были тёплыми, причём настолько, что у женщины появился дубликат ключей от квартиры.

Этими ключами она в итоге воспользовалась и вынесла из дома несколько дорогих часов "Полёт", которые стоят от 125 до 250 тысяч рублей, браслет "Бисмарк" за 70 тысяч, золотые кольца с рубином, александритом и другими драгоценными камнями, несколько пар серёжек, обручальные кольца и многое другое. Прихватила няня и наличность — 13 тысяч долларов и 900 евро.

Хозяйка, обнаружив пропажу, сразу поняла, в чём дело, и засобиралась в полицию, но няня уговорила её не писать заявления. Анна во всём призналась, рассказав, что у неё возникли неприятности и она пошла на преступление от отчаяния. Женщина обещала всё вернуть и даже предложила составить соответствующую расписку у нотариуса. С тех пор она так и не выходила на связь. Поиском Мэри Поппинс и краденых драгоценностей занимается полиция.