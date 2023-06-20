Зарплата до 150 тысяч: Миллионерша из Татарстана ищет мужу няню со знанием репертуара Круга

На одном из популярных сайтов по поиску работы в Набережных Челнах появилась весьма необычная вакансия: работодательница предлагает 100–150 тысяч рублей в месяц няне, подходящей под её критерии. Но гувернантку женщина ищет не ребёнку, а своему мужу. Об этом пишет портал "Страсти".

Миллионерша хочет, чтобы помощница присматривала за её 48-летним супругом пять раз в неделю. При этом работать предлагается с 8:00 до 20:00, "но возможен и плавающий график". Кандидатка на должность с немаленькой зарплатой должна соответствовать определённым требованиям.

Так, няня для мужчины обязана два раза в день выходить с ним на прогулку, по 120 минут играть с ним в бильярд, готовить пельмени и наливать различные напитки. И, соответственно, присылать супруге регулярные фотоотчёты. Также гувернантка должна сама организовывать досуг подопечного, а именно: знать наизусть и рассказывать анекдоты про Вовочку, исполнять песни Михаила Круга, играть в приставку, вместе смотреть хоккей, а при необходимости помогать полоть грядки и собирать клубнику.

Остальные требования стандартные: улыбчивость, опыт работы не менее трёх лет, стрессоустойчивость, а образование — не имеет значения. В комментариях под объявлением борьбы за вакансию пока не наблюдается.