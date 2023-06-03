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3 июня, 01:58

"Мэтч по всему миру": Авиакомпания в Швейцарии ищет бортпроводников в "Тиндере"

Blick: Швейцарская авиакомпания Swiss набирает бортпроводников через Tinder

Необычный способ рекрутинга опробует швейцарская авиакомпания Swiss: она ищет новых бортпроводников через приложение для знакомств "Тиндер". Об этом сообщает издание Blick.

"Мэтч по всему миру. Стань бортпроводником!" — гласит слоган авиакомпании в приложении.

Чтобы открыть сайт с вакансиями, нужно свайпнуть рекламу вправо, как при выражении симпатии. "Тиндер" популярен в Швейцарии, авиакомпания таким образом работает с целевой аудиторией — молодёжью. До конца 2023 года планируется набрать тысячу проводников.

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Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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