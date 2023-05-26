Доверчивый москвич так хотел попасть на финал Лиги чемпионов, что лишился денег

Мошенник обманул жителя Москвы на 20 тысяч рублей, когда тот пытался купить билет на финал Лиги чемпионов в Стамбуле. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, мужчина хотел попасть на матч "Интера" и "Манчестер Сити". Ему не удалось купить билет на сайте УЕФА, поэтому он решил искать другой вариант. Любитель футбола нашёл объявление о продаже в Интернете. Продавец попросил перевести ему 20 тысяч рублей и пообещал, что билет придёт через специальное приложение.

После перевода денег никакой билет москвичу не пришёл. Продавец сразу же удалил всю переписку и перестал выходить на связь. После этого обманутый мужчина обратился в полицию.