Доверчивый москвич так хотел попасть на финал Лиги чемпионов, что лишился денег
Москвич лишился 20 тысяч рублей при попытке купить билет на финал Лиги чемпионов
Мошенник обманул жителя Москвы на 20 тысяч рублей, когда тот пытался купить билет на финал Лиги чемпионов в Стамбуле. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, мужчина хотел попасть на матч "Интера" и "Манчестер Сити". Ему не удалось купить билет на сайте УЕФА, поэтому он решил искать другой вариант. Любитель футбола нашёл объявление о продаже в Интернете. Продавец попросил перевести ему 20 тысяч рублей и пообещал, что билет придёт через специальное приложение.
После перевода денег никакой билет москвичу не пришёл. Продавец сразу же удалил всю переписку и перестал выходить на связь. После этого обманутый мужчина обратился в полицию.
Ранее Лайф рассказывал о том, что мошенники из брачного агентства развели на 11 миллионов рублей москвичку, пытавшуюся обрести своё счастье в "Тиндере".
Unsplash