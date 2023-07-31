В Москве няня предстанет перед судом после смерти ребёнка, выпавшего из окна

В Москве правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летней женщины, которую обвиняют в гибели выпавшего из окна трёхлетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного органа.

Няня предстанет перед судом после смерти ребёнка, выпавшего из окна седьмого этажа в Москве. Видео © t.me / moscowproc

"Нагатинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летней женщины, обвиняемой по статье "Причинение смерти по неосторожности". Сегодня прокурор вручил обвинительное заключение обвиняемой", — говорится в сообщении.

В ходе расследования было установлено, что женщина договорилась со знакомой присматривать за её малолетним сыном. Вечером 8 июня обвиняемая находилась вместе с трёхлетним мальчиком в квартире на Кустанайской улице. В какой-то момент женщина оставила малыша в комнате без присмотра. В результате ребёнок получил доступ к балкону. Мальчик выпал из окна седьмого этажа и скончался от многочисленных травм. Обвиняемая признала вину в произошедшем.