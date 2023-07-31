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31 июля, 14:48

В Москве няня предстанет перед судом после смерти ребёнка, выпавшего из окна

В Москве правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летней женщины, которую обвиняют в гибели выпавшего из окна трёхлетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе столичного надзорного органа.

Няня предстанет перед судом после смерти ребёнка, выпавшего из окна седьмого этажа в Москве. Видео © t.me / moscowproc

"Нагатинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летней женщины, обвиняемой по статье "Причинение смерти по неосторожности". Сегодня прокурор вручил обвинительное заключение обвиняемой", — говорится в сообщении.

Ребёнок выпал из окна девятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы

Ребёнок выпал из окна девятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы

В ходе расследования было установлено, что женщина договорилась со знакомой присматривать за её малолетним сыном. Вечером 8 июня обвиняемая находилась вместе с трёхлетним мальчиком в квартире на Кустанайской улице. В какой-то момент женщина оставила малыша в комнате без присмотра. В результате ребёнок получил доступ к балкону. Мальчик выпал из окна седьмого этажа и скончался от многочисленных травм. Обвиняемая признала вину в произошедшем.

Ранее сообщалось, что пятилетняя девочка получила травмы, выпав из окна седьмого этажа жилого дома в Хабаровске. Всё произошло вечером 26 июля на улице Фоломеева.

Обложка ©

t.me / moscowproc

Иван Косицын
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