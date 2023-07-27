В Хабаровске пятилетняя девочка получила травмы при падении с седьмого этажа

Пятилетняя девочка получила травмы, выпав из окна седьмого этажа жилого дома в Хабаровске. Об этом сообщила краевая прокуратура.

Всё произошло вечером 26 июля на улице Фоломеева. С травмами и ушибами ребёнка доставили в медицинское учреждение

Ведомство начало проверку для оценки деятельности должностных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При выявлении оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.