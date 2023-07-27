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27 июля, 04:30

В Хабаровске пятилетняя девочка получила травмы при падении с седьмого этажа

<p>Жилой дом, из окна которого выпала девочка. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/proc_phk/2496" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Хабаровского края</a></p>

Жилой дом, из окна которого выпала девочка. Обложка © Telegram / Прокуратура Хабаровского края

Пятилетняя девочка получила травмы, выпав из окна седьмого этажа жилого дома в Хабаровске. Об этом сообщила краевая прокуратура.

Всё произошло вечером 26 июля на улице Фоломеева. С травмами и ушибами ребёнка доставили в медицинское учреждение

Ребёнок выпал из окна девятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы

Ребёнок выпал из окна девятого этажа жилого дома на юго-востоке Москвы

Ведомство начало проверку для оценки деятельности должностных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При выявлении оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее Лайф сообщал, что семилетний ребёнок выпал из окна 10-го этажа жилого дома на Севастопольском проспекте в Москве. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

Юлия Коновалова
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