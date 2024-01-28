Начало инфооперации против России: Как западные спецслужбы собираются спасать Украину и развалить Россию изнутри Военный аналитик Максим Ювачёв — о том, почему указ главы киевского режима о присвоении южных и центральных российских регионов Украине — это начало долгосрочной информационной операции западных спецслужб. 27 января, 21:35 Для чего Зеленский "присвоил" регионы РФ. Обложка © Flickr / President Of Ukraine

Украина готовится применить гибридные методы ведения войны против России. По сути, противник при поддержке спецслужб стран НАТО в ближайшее время усилит использование в конфликте методов, частью которых являются информационные кампании, направленные на инспирирование "цветных переворотов" в стране-мишени.

Напомню, 22 января 2024 года Владимир Зеленский подписал Указ № 17/2024 "Об исторически населённых украинцами территориях Российской Федерации". Согласно документу, к ним отнесены следующие субъекты Российской Федерации: Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области.

Указ представляет собой законодательное закрепление деятельности украинских и западных специальных служб по задействованию инструментария "мягкой силы" в субъектах России, граничащих с Украиной, в том числе Республике Крым, Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.

Важно отметить, что такое целеполагание находится в плоскости рассматриваемой Западом долгосрочной модели "теории победы Украины" по примеру воссоединения Германии. Вспомним, как была сломлена советская модель — ГДР и поддержана Западом ФРГ. Как под символом объединения немцев действовали США, пропагандируя привлекательность одной стороны и накачивая недовольство в просоветском блоке.

Для этого были использованы не только спецслужбы, но и свою лепту внесли транснациональные и региональные некоммерческие (неполитические) и правозащитные организации с привлечением различных международных и региональных фондов. То же самое Запад намерен развернуть на территории России под соусом защиты культуры, идентичности, соблюдения политических прав и сохранения исторической памяти.

По версии Запада, в ходе урегулирования военного конфликта на Украине линия прекращения огня будет определять фактически контролируемую сторонами территорию. Сам же территориальный спор останется неразрешимым. Именно в этой ситуации стратегия западной "мягкой силы" влияния в России, по мнению США, может инициировать в недалёком будущем возврат Украине "исконно украинских земель".

Помимо прочего, такой расчёт во многом укладывается в общий замысел США по ослаблению России невоенными мерами воздействия — идеологическими и информационными, обозначенными в 2019 году в докладе американского стратегического исследовательского центра RAND "Слишком большая и несбалансированная Россия".

Оценка влияния вариантов затрат (Overextending and Unbalancing Russia. Assessing the Impact of Cost-imposing options)": • ослабление веры в российскую избирательную систему; • создание представления о том, что существующий в России режим не преследует общественные интересы; • поощрение внутренних протестов и другого ненасильственного сопротивления с целью снижения активности России за границей; • подрыв имиджа России за рубежом.

Эта деятельность по дестабилизации обстановки в стране-мишени рассчитана как минимум на 20 лет. Если брать за основу анализ технологических особенностей "цветных революций", то можно сказать, что в настоящее время в регионах России в интересах иностранных спецслужб уже проводится работа по сбору и изучению фактов и свидетельств относительно украинцев, проживающих на территории Российской Федерации.

Основные направления работы институтов западной "мягкой силы" будут включать, казалось бы, важные темы. Но их задачей станет медленное разрушение влияния органов госвласти и нивелирование успехов в этой сфере отечественных структур.

Список тем для полевой работы западных агентов влияния обширен. Туда входят как вполне логичные направления, такие как сохранение исторической памяти народов, культурные права, так и действия, которые будут разрушать единство граждан России, обостряя противоречия и выискивая болевые моменты в историческом наследии.

Перечислю некоторые из них: • сохранение национальной идентичности украинцев России и различных этносов; • экономические, социальные и культурные права; • расовая, национальная, этническая, религиозная и языковая дискриминация меньшинств; • политика принудительной русификации; • политические репрессии; • депортации; • восстановление и сохранение исторической памяти; • противодействие дезинформации и пропаганде Российской Федерации по истории и настоящему украинцев в России и всех якобы порабощённых народов;

• развенчивание российских мифов об Украине; • развитие взаимодействия между украинцами и порабощёнными Россией народами; • подготовка и распространение на Украине и в мире материалов о более тысячелетней истории украинского создания государства, исторических связях земель, населённых этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в различные исторические периоды; • освещение в учебных программах и учебниках для учебных заведений правдивой истории этнических украинцев на исторически населённых ими землях в пределах Российской Федерации.

Таким образом, противник с началом долгосрочной информационной операции по дестабилизации общественно-политической ситуации в России, по сути, предоставил нам информационные разведданные — нарративы, которые во многом позволят нивелировать предстоящую угрозу.

Авторы Максим Ювачёв