Начало инфооперации против России: Как западные спецслужбы собираются спасать Украину и развалить Россию изнутри

Для чего Зеленский "присвоил" регионы РФ. Обложка © Flickr / President Of Ukraine

Оценка влияния вариантов затрат (Overextending and Unbalancing Russia. Assessing the Impact of Cost-imposing options)":

• ослабление веры в российскую избирательную систему;

• создание представления о том, что существующий в России режим не преследует общественные интересы;

• поощрение внутренних протестов и другого ненасильственного сопротивления с целью снижения активности России за границей;

• подрыв имиджа России за рубежом.