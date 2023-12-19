"Кто продает Родину?": Зачем в МГУ саботируют курс специалистов по инфовойнам В МГУ продолжается скандал вокруг уникальной программы подготовки специалистов по гибридным войнам. Приглашённые преподаватели получали копейки, зато, возможно, деканат финансово поддерживал профессора, который, будучи в федеральном розыске, живёт за границей. 18 декабря, 21:42 Куда уходят деньги и зачем МГУ саботирует курс специалистов по инфовойнам. Коллаж © LIFE. Фото © VK / Mil © Shutterstock

За пределами здравого смысла: факультет политологии МГУ им. Ломоносова закрывает набор на единственную в России магистерскую программу "Информационные и гибридные войны" на 2024 год, которая создана под цели и задачи российской спецоперации на Украине. Попытку оправдать это решение попробовал сделать в эфире у Владимира Соловьёва один из профессоров — оказалось, что в МГУ стыдятся защищать Родину. Зачем устроен образовательный саботаж в столичном вузе, сейчас ломают головы кураторы ряда ведомств и федеральные СМИ: "Бесогон-ТВ", "Народный фронт", "Вечер с Владимиром Соловьёвым" и другие.

Выяснилось, что лишь после запроса студента второго курса в Прокуратуру Москвы был уволен сотрудник факультета Михаил Горбачёв, который с 2021 года находится в бегах по уголовному делу о взяточничестве. Приказ подписал ректор Виктор Садовничий. До этого преподаватель два года получал выплаты в университете. А чтобы слушатели курса перестали возмущаться и писать письма в разные инстанции, представители деканата проводят с ними беседы, намекая на покровительство при сдаче экзаменов и зачётов в обмен на лояльность и информационную тишину. Ректор вуза Виктор Садовничий по-прежнему не отвечает на письма студентов спецкурса, как и декан факультета Андрей Шутов.

Копия приказа ректора МГУ об увольнении Михаила Горбачёва. Фото © LIFE

Кого воспитывает МГУ

Повод для продолжения скандала на факультете политологии МГУ им. М.В. Ломоносова предоставил на днях декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, который попытался защитить решение вуза о закрытии программы в эфире второго телеканала. По его словам, спецкурс угрожает МГУ репутационными рисками. Якобы программа помешает своим выпускникам в будущем "трудоустраиваться за границей".

Почему в эфире Соловьёва сделали вывод, что в МГУ учат торговле Родиной. Видео © Телеканал "Россия-1", программа "Вечер с Владимиром Соловьёвым"

При этом Третьяков намеренно или по незнанию запутывает зрителя, говоря, что спецкурс закрывается в городе Севастополе, а не в столице России. В ходе беседы Соловьёв спросил также о том, кто пригласил критика СВО и экс-телеведущего Александра Васильева читать лекции в МГУ. На что Третьяков ответил: "Он, между прочим, официальный кандидат искусствоведения".

— Что, статус кандидата искусствоведения позволяет теперь врагам России издеваться над страной? — парировал Соловьёв. Третьяков попытался объяснить, что университету нужны деньги и поэтому курсы дополнительного образования при МГУ приглашают известных людей. Далее декан Высшей школы телевидения МГУ говорил о том, что "нужно понимать, как мыслит молодёжь".

— Записываются молодые люди на этот курс, у студента в дипломе будет написано "Информационные и гибридные войны", он потом поедет за границу и будет рассматриваться как шпион. Фактически эта военно-учётная специальность раньше называлась "Спецпропаганда". Вот там это и нужно преподавать, — возмутился Третьяков.

— Вы хотите сказать, что для людей очень важно поехать за границу и получить диплом МГУ, потому что это пропуск в свободный мир, где можно свободно торговать Родиной и своей ненавистью к России, тогда — закрыть к чёртовой матери (МГУ. — Прим. ред.). Прав Михалков, — ответил Соловьёв.

Третьяков заявил, что всё, что "говорил Михалков, демонстрирует незнание системы". По его мнению, если утверждать, что современная молодёжь не хочет поехать за границу и учиться, то мы вернёмся к ситуации, что была 30 лет назад.

В студии Соловьёва в итоге был поставлен вопрос, каких ребят воспитывает МГУ, — тех, что хотят защищать Россию, берут академический отпуск и воюют, или тех, кто скорее мечтает уехать за границу.

Тот университет, который вы защищаете, который взял и закрыл важнейшую программу. Историю России тогда тоже закройте! Это спецпропаганда, потому что то, как преподают сейчас нашу историю, противоречит западным представлениям Владимир Соловьёв Телеведущий

Аналитик и военный эксперт, а также один из преподавателей спецкурса Александр Роджерс считает, что Третьяков совершенно не представляет, что именно там преподавали, он даже не потрудился посмотреть названия курсов и предметов.

— Информационные войны имеют очень мало общего со "Спецпропагандой", про которую говорил Третьяков. Он даже не понимает целей и задач курса, а также чему мы учили студентов. Ну а попытки оправдывать свой вуз, когда он совершенно точно косячит, выглядят жалко, — говорит Роджерс. — Кстати, у меня куча вопросов и к тому, что преподают в Высшей школе телевидения МГУ. Ибо неоднократно слышал от выпускников этой школы шуточки в стиле "мы торгуем патриотизмом". То есть с морально-ценностным воспитанием там всё очень плохо. И при этом декан любит приходить к Соловьёву и учить других патриотизму. Но своих собственных студентов этому почему-то не учит.

Что говорят студенты программы "Информационные и гибридные войны"

Я — Шугаева Екатерина Владимировна, магистр программы "Информационные и гибридные войны", с гордостью сдам загранпаспорт в обмен на диплом русского воина информационного фронта. И вашими "пугалками" о заграничном отдыхе меня не взять! Енисей и русская деревня мне милее всех Эйфелевых башен! Екатерина Шугаева Телеведущая, студентка программы "Информационные и гибридные войны", член "Команды Путина"







Я бы не поступал, будь у меня желание работать за границей. Эта программа — мой осознанный выбор, и он подразумевает работу на благо Родины, отстаивание её интересов в информационном пространстве. Если Третьяков считает, что уехать за рубеж — мечта любого студента, то ему никто не мешает отправиться туда и преподавать там Тимофей Савин Студент второго курса программы "Информационные и гибридные войны"

СМИ и политологи требуют вмешательства власти

Направление информационных войн нужно укреплять, отмечает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. По его словам, в связи с этим президент совершенно правильно дал указание ликвидировать отставание в сфере информационных войн, и благодаря одному умному человеку в МГУ открывается такой курс, за который, казалось бы, должны держаться всеми силами. "Вместо этого мы видим скандал и хамское отношение к приглашённому преподавательскому составу, который является штучным товаром, и попытки покрыть то, что происходит в заведении", отмечает эксперт.

— Не знаю причины, но, понимая, как работают вузы в России, могу предположить, что причиной является личный конфликт декана (Андрея Шутова. — Прим. ред.) с руководителем научной программы (Андреем Манойло. — Прим. ред.). Скорее всего, исходя из личных взаимоотношений, программу решили прикрыть, — говорит Мирзаян.

Очень часто бывает, что в научной и профессорской среде люди, которые занимаются преподаванием, начинают считать, что студенты в вузе находятся для них, а не они для студентов. В итоге личное "я" ставится выше учебного процесса. Свои обидки, хотелки и амбиции возводятся выше задач, которые возложены на них государством. В итоге мы наблюдаем ситуацию в МГУ Геворг Мирзаян Доцент Финансового университета

— То, что происходит в МГУ, — продолжает Мирзаян, — воспринимается как абсолютное дикое позорище. Пока не поздно, ректор должен вмешаться в ситуацию и надавать всем тем, кто своим отношением к этому курсу поставил под вопрос репутацию страны.

Стоит отметить, что Никита Сергеевич Михалков одним из первых поднял вопрос, на каком основании МГУ закрывает спецкурс, созданный под цели СВО, и рассказывает, как развивается ситуация уже на протяжении двух выпусков. В последнем выпуске он заинтересовался, почему декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов саботирует эту программу.

Политик Елена Панина, комментируя Лайфу ситуацию на факультете политологии МГУ, сказала, что в происходящее должна вмешаться власть.

Я не согласна, что некому читать эти лекции и нет специалистов. Мы разговаривали с Виталием Третьяковым и после эфира, такие кадры есть. Недопустимо, чтобы программу, которую открыли, закрывали по велению того или иного чиновника, декана или кого бы то ни было. Это недопустимо Елена Панина Политик, экс-депутат, награждена орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

По её словам, актуальность темы не подлежит сомнению. Задача поставлена правильно. Речь идёт не только о военных делах, туда, безусловно, относится и предупреждение организации цветных революций, и противодействие негативной информации по нивелированию идентичности людей. Для этого должны быть специалисты, которые имеют междисциплинарные знания. Такая специальность диктуется, в первую очередь, задачами государства. Они прописаны в документах по обеспечению национальной безопасности нашей страны.

— Говорить, что эта специальность нужна только для военных, — нелогично. Недопонимание со стороны руководителей соответствующих кафедр и преподавателей не должно означать недопонимание со стороны государства, поэтому я считаю, что это должны быть целевые программы и не только в МГУ. На это нужно обязательно выделять бюджетные средства, потому что важность профессии сегодня трудно переоценить, — отметила Елена Панина.

Никарагуа не равно СВО

Напомним, к ликвидации коммерческой магистерской программы осенью 2023 года привели неоднозначные решения деканата и последовавшая забастовка приглашённых специалистов. Что странно, программа "Информационные и гибридные войны" — коммерческая, каждый студент платит в год 430 тыс. Долгов у студентов нет, финансирование не останавливается, но вот преподавателям факультет платил копейки, задерживал выплаты и допускал другие нарушения.

— Количество программ растет, сложность для преподавателя увеличивается и также должна измеряться объемом лекций, но цена вопроса не меняется никогда. Как я получала зарплату 3000 рублей и 1200 рублей в аванс, так и продолжаю. За все эти годы, имея стаж работы 40 лет, таких условий работы у меня не было, — рассказала приглашенный лектор, спасатель МЧС, клинический психолог Татьяна Синицина об оплате на факультете политологии МГУ.

Доцент кафедры методики воспитания дополнительного образования АСОУ, бывший начальник кафедры психологии оперативной деятельности ВШ КГБ СССР Анатолий Петренко также напомнил, что в банке получил распечатку. Суммы оплат составили от 3700 до 4200 рублей.

В то же время университет мог два года оплачивать крупные командировочные преподавателю Михаилу Валерьевичу Горбачёву, который ещё в 2021 году был заочно арестован в рамках уголовного дела о взяточничестве. По некоторым данным, всё это время он живёт в Никарагуа. По версии следствия, с 2013 по 2018 год преподаватель факультета политологии получил от студентки взятку на общую сумму 181 тысяча рублей за выставление оценок, а также способствовал успешной сдаче предметов у других преподавателей.

Вот как комментировал в 2021 году отправку в Никарагуа сотрудника своего факультета декан Андрей Шутов. Аудиозапись любезно предоставлена Лайфу коллегами-журналистами. — Как так получилось, что человек улетел в командировку? — Что тут комментировать, у него задачи по основному месту работы.

Видео © LIFE

Далее глава факультета объясняет, что у сотрудника трудовая книжка в университете, поэтому Горбачёв выполнял задачи по основному роду деятельности. При этом на момент написания статьи о проектах сотрудничества МГУ с Никарагуа преподаватели факультета не слышали.

Авторы Михаил Краснов