Гибридный удар по СВО: Почему МГУ закрывает в разгар спецоперации программу подготовки специалистов по инфовойнам Единственную в России программу по подготовке информационного спецназа, созданную для СВО, в МГУ решили закрыть. Сначала из-за нарушений трудовых прав взбунтовались преподаватели, затем ситуацию стали раскачивать СМИ-иноагенты. Кто в вузе рискнул с ними сотрудничать? 16 ноября, 22:42 Единственную в России программу по подготовке информационного спецназа, созданную для СВО, в МГУ решили закрыть. Обложка © vka.mil.ru

В начале ноября декан факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Шутов решил закрыть магистерскую программу "Информационные и гибридные войны", созданную под цели и нужды специальной военной операции на Украине. Среди программ, опубликованных на сайте вуза, в новом наборе на специальности по направлению "политология" в 2024 году её нет в списке. Кроме того о том, что программа фактически закрыта, сообщил источник Лайфа, близкий к руководству факультета. Эти действия могли стать результатом разбирательств преподавателей программы, объявивших забастовку из-за невыплат зарплаты и других нарушений руководства деканата. А 13 ноября в дело вступили СМИ-иноагенты, чьё расследование было подкреплено информацией от сотрудников факультета, пожелавших остаться анонимными, что подразумевает нарушение законодательства России по статье 275.1 УК РФ.

Декан факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Шутов решил закрыть магистерскую программу "Информационные и гибридные войны". Фото © cpk.msu.ru

Напомним, приглашённые специалисты получали за работу на коммерческой программе крохотные суммы — по 4 тыс. рублей в месяц. Кроме того, работодатель пропускал месяцы оплаты, а одного из участников СВО, который был оформлен штатно, уволили, что является нарушением законодательства. Студенты не могут понять, куда истрачены их деньги, ведь курс заработал примерно за два года более 30 млн рублей. Известно, что более 40 студентов обсуждают возврат средств за пропущенные дисциплины.

Учащиеся уже написали письма в разные инстанции, в том числе на имя президента России, с просьбами сохранить уникальную программу без изменений. А специалисты, читавшие курс лекций, были вынуждены обратиться в Трудовую инспекцию и Прокуратуру Москвы.







Реакция СМИ

Закрытию программы "Информационные и гибридные войны" посвятил часть своей программы "Бесогон-ТВ" режиссёр и общественный деятель Никита Михалков, связав события в Дагестане с отсутствием в России подготовленных кадров.

— Важнейшая программа. Её цель — подготовка кадров по противодействию информационным и гибридным войнам. Мы же понимаем, что такие специалисты сегодня не менее важны, чем те, кто управляет дронами. И вдруг выясняется, что работа курса приостановлена. Так как руководство факультета ничего не платило преподавателям Никита Михалков Режиссёр и общественный деятель

Далее Михалков зачитывает эпизод из письма студента на имя президента о том, что развал программы, созданной под задачи СВО, выглядит как диверсия и играет на руку определённым силам на Западе и Украине. "Вы подумайте, этот курс открыт только год назад, когда наши противники сделали это не просто несколько, а десятки лет назад", — обращается к зрителям Михалков, по его словам, именно поэтому в США и Европе такие мощные наработки.

Почему в дело вмешались СМИ-иноагенты*

The Insider* и телеканал "Дождь"*, которые плотно сотрудничают с западными разведками и получают финансирование от сбежавшего из России олигарха Михаила Ходорковского*, разместили информацию о программе "Информационные и гибридные войны". Главный вывод изданий: в МГУ провалена программа по подготовке специалистов для противодействия информационным войнам.

В эфир "Дождя"* пригласили автора расследования "Инфоспецназ за 4000 рублей" Алину Данилину, которая со страниц такого же СМИ-иноагента "Важные истории"* попыталась предложить версию, как всё обстоит на самом деле.

Структура статьи Данилиной не оригинальна, в ней прослеживается практически политтехнологический заказной ход: после краткого объяснения, как появилась эта программа, внимание уделяется личности декана, его вовлечению в общественную деятельность, автор буквально следует самым важным акцентам — ЦИК, проект "ДНК России". Словно в лучших традициях пиар-стратегии заказчика. Далее следует "разоблачение" деятельности научного руководителя магистерской программы "Информационные войны" профессора Андрея Манойло, который имеет опыт работы в силовых структурах.

— Статья желтушная и в худших традициях русофобских грантоедских СМИ. Автор даже не попытался разобраться в ситуации. Вместо этого он начал щедро развешивать ярлыки и просто лгать, — считает аналитик и журналист Александр Роджерс. — Таких "специалистов" клепают в Йеле, на программе, где учились Навальный и его дочечка.

С таким же успехом, полагает Роджерс, его собеседник, знакомый с ситуацией, может утверждать, что Алина Данилина (автор данной агитки) пыталась устроиться работать в бордель, но была изгнана оттуда за разврат. Причём она противоречит сама себе: сначала пишет, что выпускников не было, а потом утверждает, что выпускник не смог трудоустроиться. Так не было или не смог?

Замечу, что руководитель научной программы Андрей Манойло написал у себя в тг-канале, что не может "давать комментарии без согласования с руководством факультета", предложив СМИ обращаться "к руководству напрямую или в пресс-службу МГУ". Также "Важным историям" не удалось получить комментарии студентов и приглашённых преподавателей программы.

Главная претензия журналиста "Важных историй" обращена к составу приглашённых лекторов и отсутствию "научного цитирования по российскому индексу". За ней следует резюме: "Программа оказалась нерабочей" — всё дело в том, по словам Данилиной, что на факультете много организаторских проблем. Именно об этом ей сообщают анонимные "собеседники на политфаке МГУ". В то время как приглашённые преподаватели известны опытом успешных информационных операций. Например, доцент кафедры методики воспитания дополнительного образования АСОУ, бывший начальник кафедры психологии оперативной деятельности ВШ КГБ СССР, автор нескольких десятков научных книг. А квалификация специалистов такого уровня не измеряется количеством часов. Для важных профильных программ руководство любых вузов предусматривает отдельные условия. Как так вышло, что важная для государства программа была пущена под откос в самый разгар СВО?

Получается, что кто-то на факультете общается с иноагентами и помогает им искажать ситуацию. Согласно российскому законодательству, за конфиденциальное сотрудничество с иностранными физическими и юридическими лицами может грозить уголовная ответственность по статье 275.1 УК РФ. Сотрудничать с иноагентами официально не запрещено: можно размещать рекламу у иноагента, перечислять ему деньги или публично разделять взгляды. Но никто не гарантирует, что какое-то упоминание, поддержка или организационная помощь не будет расцениваться как самостоятельная деятельность иноагента. То есть на практике это будет решаться в процессе доследственной проверки и есть вероятность лично приобрести статус, например за помощь иноагенту, поясняет юрист в области международного уголовного права Максим Гречко.

Юрист считает, что если деятельность юрлица имеет признаки иноагента, то с вопросами придут к руководству этой компании выяснять мотивы участия в такой деятельности. По мнению экспертов, формулировка "собеседник "Важных историй"*, знакомый с ситуацией на факультете", предположительно, демонстрирует взаимосвязь с сотрудниками вуза, а значит, учебному заведению придётся объясняться с правоохранительными органами.

Почему действия деканата напоминают гибридную войну со студентами МГУ

Студенты первого курса магистратуры считают, что руководство факультета не только саботировало организационные моменты, назначив официально руководителем научной программы Андрея Манойло лишь в октябре 2023 года, после того как информация стала появляться в СМИ и пабликах. Ведь направление было открыто 10 июня 2022 года. Но и занимается вредительством, заменяя утверждённые на большом научном совете МГУ дисциплины наспех придуманными предметами, имеющими весьма отдалённую близость к заявленной программе.

После забастовки преподавателей программы руководство факультета в течение двух недель сформировало дополнительные предметы для магистрантов первого и второго курсов. Если второму просто незаконно заменили преподавателей, то первому попытались заменить сами дисциплины.

Ниже Лайф публикует видеоролик по дисциплине "Субъекты и объекты информационных и гибридных войн: политико-психологические аспекты", название которой, казалось бы, созвучно со специализацией программы. Однако содержание и качество преподавания оставляют желать лучшего. Профессор, читающий лекцию в МГУ, хамит студентам и допускает фактологические религиоведческие ошибки.

Как после скандала на факультете политологии МГУ в ноябре 2023 года учат информационным и гибридным войнам. Видео © LIFE

— У всех единый Бог, но по-разному его определяют: Яхве у евреев, у христиан — Христос, у мусульман кто? — спрашивает преподаватель. — У христиан не Христос. (студент) — Ну, подождите, господи, вот будете мне свои бытовые какие-то вещи... Боже ты мой, вы пришли в университетские стены, вы послушайте, а потом своё мнение выскажете или мненьице. Господи, у христиан — Христос и больше никто! — категорически заявляет лектор.

— Преподаватель допустил ошибку, он должен был ответить на этот вопрос в развёрнутом виде, объяснив догмат православной веры. Православные веруют в Единого Бога в трёх лицах: Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Если он хотел сказать, что Христос — Спаситель. Но отказывать в объяснении тайны Святой Троицы неправильно Александр Микушин Священник и религиовед

В результате вместо дисциплины "Организация работы временных администраций и представительств государственных органов на освобождённых территориях", которую вёл профессор Академии военных наук, советник уполномоченного по правам человека в ДНР, участник боевых действий, кандидат технических наук и участник СВО Владислав Теличко, студенты теперь слушают лекции по весьма отстранённой тематике. Этот новый предмет также замещает предмет "Наркокартели, ополчения и криминальные сети в операциях современной гибридной войны".

Студенты написали письмо на имя ректора В.А. Садовничего с просьбой вернуть профильных специалистов. Объяснили, что ситуация не меняется и они не готовы к новым дисциплинам. Ведь многие из них поступали на эту программу целенаправленно ради уникальных спецкурсов и специалистов, которые их читают. По их словам, "руководство факультета лишает такой возможности".

— Наш курс был создан под задачи, которые поставила перед страной СВО, заточен под конкретные дисциплины (информационные операции, разведка, наркокартели, госуправление), а тут внезапно оказалось, что изучать их "не нужно", а лучше — заменить. На теоретические дисциплины. Не могу промолчать и о том, что один из лучших вузов страны готовит специалистов по информационным войнам в технически неподготовленных, холодных аудиториях, 40 часов лекций и семинаров просто отменили (а ведь наше обучение платное!), преподаватели — уникальные специалисты, которые нас учат, не оформлены и получают за месяц деньги, на которые нельзя даже заправить полный бак бензина Екатерина Шугаева Телеведущая программы "Мы и наука. Наука и мы", "Народный фронт", студентка первого курса программы "Информационные и гибридные войны"

Староста второго курса Тимофей Савин рассказал Лайфу, что в результате конфликта между преподавателями и руководством политфака к началу ноября его группа пропустила порядка 40 пар, что составляет 80 академических часов.

26-летний студент лично отправил порядка десяти писем в разные ведомства, в том числе в Администрацию Президента и Рособрнадзор. До поступления на специальность он окончил с отличием направление "Конфликтология" в родном МГУ в 2018 году.

— Мы окончили первый курс и получили достаточно знаний, чтобы определить уровень преподавателей, пришедших на замену утверждённым специалистам. В моей группе на данный момент 23 человека, из них максимум пять человек старше 30 лет. Все остальные значительно младше. И мы осознаём, что наши изначальные преподаватели, за которых мы боремся, являются уникальными профессионалами с практическим опытом. Таких специалистов в России больше нет, — говорит Савин.

По его словам, "факультет пытается компенсировать пропущенные занятия и назначает совершенно других преподавателей". К реальным знаниям и умениям большинство из вновь пришедших лекторов не имеют никакого отношения. Среди них особенно выделяется Иван Викторович Сурма, который заменяет курсу две дисциплины: "Конкурентную разведку" и "Информационное сопровождение специальных военных и полицейских операций".

— Примечательно то, что среди людей, которые профессионально работают в области конкурентной разведки в России, Сурму не знает никто. Также важно, что новый преподаватель не имеет никакого отношения ни к СВО, ни к информационному сопровождению чего бы то ни было. На вопросы студентов он ответить не может, а иногда даёт просто неверную информацию Тимофей Савин Староста второго курса 224-й группы факультета политологии МГУ, магистерской программы "Информационные и гибридные войны"

В рейтинге стран по подготовке специалистов в сфере психологических операций и информационных войн (PSYOP) лидируют США, ежегодно американское правительство получает 790 готовых профессионалов. Для этого в стране функционирует 36 программ. Второе место занимает Китай, готовящий для гибридных войн 450 человек в год по 28 программам. Евросоюз обучает 260 человек по девяти программам. И даже Великобритания выпускает 75 человек по трём программам ежегодно.

— Гражданский вуз был выбран неслучайно, потому что в России сейчас большое количество гражданских сил, готовых вести информационную войну и участвовать в ней. Для организации такой программы в невоенном вузе проще пройти всевозможные бюрократические процедуры, потому что тут нет спецпредметов по оперативно-разыскной деятельности и никакой секретности. Мы изучаем лишь открытые материалы, зарубежный и собственный опыт, технологии, которые открыты для всех. Поэтому эта программа — одна из эффективных в мире Роман Ромачев Экс-сотрудник ФСБ, управления "Р", глава частной разведывательной компании и приглашённый преподаватель

В комментарии Лайфу Роман Ромачев отметил, что не нужно быть сотрудником спецслужб для того, чтобы обладать компетенциями по ведению информационных войн. И любой, кто чувствует, что может помочь своей стране, может пройти обучение. Он привёл пример Запада, где функционирует большое количество гражданских и военных вузов, которые выпускают таких специалистов. По его словам, в российских специальных вузах не хватает преподавателей-практиков с большим опытом. "Пока у России нет информационных войск, мы все с вами сидим в информационных окопах, и победить гибридную войну, сидя в окопе, невозможно". Поэтому сейчас на гражданское общество возлагаются большие надежды, считает эксперт.

На момент сдачи текста руководитель факультета политологии МГУ Андрей Шутов на звонки и сообщения не отвечал, его комментарий получить не удалось.

Авторы Михаил Краснов