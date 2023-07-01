Для чего Запад собирает расстрельную роту из журналистов РФ и стран СНГ Кто и как в Европе пытается научить журналистов за деньги «правильно» освещать Специальную военную операцию на Украине. 30 июня, 23:40 Здание посольства Германии в Москве. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров

Правительство Германии выделяет деньги на формирование русофобской политики и «правильное» освещение СВО. Ставка сделана на оппозиционных журналистов из России и стран СНГ. Для этого созданы несколько специальных программ: сотрудников СМИ отправляют на стажировку в ФРГ, выплачивая им стипендии от 870 тыс. до 1 млн. рублей за 10-месячный курс тренинга.

Так, созданный в Германии «Европейский фонд журналистики в изгнании» JX Fund запустил в начале 2023 года новую программу по финансированию беглых прозападных пропагандистов из России, Белоруссии и Украины. Среди заявленных целей фонда — укрепление якобы «независимых» медиа и блогеров, которые должны вещать из стран СНГ. На деятельность фонда федеральной комиссией по культуре и СМИ ФРГ уже выделено более 318 млн рублей.

В июле прошлого года МИД ФРГ совместно с фондом «Зейт» (ZEIT) направили 1,3 млн евро на еще одну программу, ориентированную на журналистов из России и стран бывшего СССР. Стажировка по итогам обучения предусматривала двухмесячное сотрудничество с крупным немецким СМИ по освещению темы «агрессии России на Украине», сообщил Лайфу источник в в спецслужбах.

На первоначальном этапе немецкий МИД выделил 3,5 млн евро на поддержку 360 специалистов в области СМИ, которые продвигают так называемые «независимые репортажи».

Для чего Берлин занимается информационно-пропагандистским воздействием на граждан РФ и русскоязычную диаспору за рубежом, рассказали Лайфу эксперты.

— Это обычная рутинная деятельность. При помощи подобного финансирования западные структуры «приручают» журналистов, — считает руководитель научной программы "Информационные и гибридные войны", профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло. — Благодаря курсам и степендиям происходит идеологическая и психологическая обработка сотрудников СМИ. Им поднимают самооценку, одновременно приучая смотреть на мир другими глазами. Соответственно, после такого «обучения» журналисты скорее всего будут испытывать к Германии теплые чувства и не будут готовы смотреть в лицо фактам и писать негативные отзывы о политике ФРГ, а в некоторых случаях и охотно подхватят и распространят вбросы из немецких СМИ.

Мужчина в «футболке с фейковыми новостями» стоит перед двумя представителями прессы на митинге. Фото © Getty Images / picture alliance

В отборе кандидатов на подобные программы ФРГ задействуют собственные посольства в России и республиках бывшего Союза. Отбор кандидатов немецкими дипучреждениями осуществлялось для тематического семинара «Fake news, роль и ответственность журналистов», который прошел в Берлине с 23 по 29 апреля 2023 г, — напоминает собеседник Лайфа в спецслужбе.

— Эта программа по сути является формированием разведывательной сети. Журналисты будут заниматься сбором информации в России и дезинформированием соотечественников. Непосредственно – той самой информационной войной, что самое интересное – эти люди будут работать фактически бесплатно на нашего противника, — комментирует глава Частной разведывательной кампании Роман Ромачёв. — Сейчас их обучат, дадут технологии и отправят обратно, то есть потратят на это копейки. В этом и заключается смысл, когда чужими руками делают за минимальное финансирование делают необходимую работу. В данном случае, журналисты в роли агентов будут выполнять нужную для Запад работу.

Авторы Елена Стафеева