Почему МГУ вынуждает отчисляться студентов с программы подготовки специалистов по информационным войнам Почему единственную в России программу подготовки специалистов по гибридным войнам в МГУ делают бесполезной, лишая студентов преподавателей с опытом работы в силовых структурах, после чего обучающиеся отчисляются. 110434 110434 Почему МГУ вынуждает отчисляться студентов с программы подготовки специалистов по информационным войнам. Обложка © ens.mil.ru

Магистерская программа "Информационные и гибридные войны", созданная под цели и задачи СВО, на факультете политологии МГУ им. М.В. Ломоносова продолжает свою скандальную хронику. После появления информации о закрытии программы, последовали заявления студентов об отчислении с требованиями вернуть стоимость обучения. В то время как в США не просто собирают в единый кулак все свои силы психологических операций против России и других стран, но и реформируют подходы в этой сфере.

Письмо об отчислении

Напомним, в октябре приглашённые специалисты-преподаватели курса "Информационные и гибридные войны" устроили забастовку из-за маленьких зарплат в 4000 рублей, невыплат и нарушений деканата. К началу ноября первый и второй курсы пропустили в общей совокупности более 120 часов лекций. Тогда руководство факультета решило создать новые пустышки-предметы, которые будут имитировать процесс обучения и "размывать" специальность. Преподаватели наспех сформированных дисциплин либо не имеют опыта в сферах, о которых рассказывают, либо вместе со студентами изучают учебники впервые. Однако тут начали бастовать уже учащиеся.

Письмо студента об отчислении из МГУ им М.В. Ломоносова. Фото © t.me / Честный русский

Заявление об отчислении написал и отправил по почте студент первого курса магистерской программы "Информационные и гибридные войны" группы 124-ММ. Он потребовал возмещения денежных средств из-за нарушений условий договора, заключённых с факультетом политологии МГУ.

К ним отнесены такие факты, как отмена занятий по специальным профильным предметам — "Наркокартели, ополчения и криминальные сети в операциях современной гибридной войны" и "Организация работы временных администраций и представительств государственных органов на освобождённых территориях" — и замена их другими теоретическими дисциплинами, оснащённость аудиторий и обеспеченность учебного процесса.

VIP-кабинет за 430 тыс. в год

Например, в одном из кабинетов, расположенных в первом гуманитарном корпусе, где первый курс вынужден проводить порядка 60% своего времени, на стенах следы подтёков от воды, окна, через которые проникает ветер и холод. Стоит напомнить, что год такого обучения составляет 430 тыс. рублей.





Протеже в неглиже

Ещё одной не менее важной претензией студента стал вопрос о том, почему один из преподавателей факультета, числящийся в командировке за пределами России, находится в федеральном розыске с 2021 года.

Речь идёт о сотруднике факультета политологии Михаиле Горбачёве, который скрывается от правоохранительных органов РФ в Никарагуа. По некоторой информации, он оформлен на ставку в МГУ и получает зарплату в госвузе. Напомним, по версии следствия, с 2013 года по 2018 год преподаватель получил от студентки взятку на общую сумму 181 тысяча рублей за выставление оценок, а также лоббировал успешную сдачу предметов у других преподавателей.

Напомнил о преподавателе-беглеце студент второго курса программы Тимофей Савин, возмутившись, что кто-то покрывает горе-лектора.

— Я направил письмо на имя начальника Управления уголовного розыска МВД РФ с просьбой обратить внимание на тот момент, что на сайте МГУ им. М. В. Ломоносова числится преподаватель, находящийся с 2021 года в федеральном розыске по уголовной статье, и потребовал проверить, нарушает ли руководство факультета закон. Тимофей Савин Староста второго курса 224-й группы факультета политологии МГУ, магистерской программы "Информационные и гибридные войны"

На большинство этих вопросов руководство факультета попыталось ответить на встрече со студентами фразами, как следует из письма, "Какие бумаги? Всё делается на доверии". (Аудиофайл записи встречи имеется в распоряжении редакции.)

В чём конфликт МГУ

Профессор Андрей Манойло рассказывает о том, что происходит с программой "Информационные и гибридные войны в ноябре 2023 года" Видео © LIFE

Программа была основана в год начала специальной военной операции на Украине. Курс готовит гражданских специалистов, что важно, не на базе военных заведений. Студентов обучают конкретным навыкам ведения информационных войн. Если на Западе делают это десятки лет, то в России этой программе в июне 2024-го должно исполниться только два года.

О том, каким образом развивался конфликт между преподавателями и деканатом, Лайфу рассказал научный руководитель программы "Информационные и гибридные войны", доктор политических наук Андрей Манойло.

По его словам, приглашённые преподаватели выдвинули требование к факультету зафиксировать в письменном виде все нарушения, которые были допущены в отношении их: работа без оформления в течение двух-трёх месяцев, нарушение оплаты труда и ряд других незаконных действий деканата. С одной стороны его должны подписать преподаватели, с другой — представители руководства факультета.

— Если бы такой акт был составлен и к нему же был бы составлен план или дорожная карта устранения этих нарушений, но руководство факультета не пошло на этот шаг. Я уверен, что этот конфликт можно было купировать, но, увы, это было проигнорировано, — комментирует Манойло.

Он напомнил, что программа возникла, состоялась и была запущена через несколько месяцев после начала СВО в первую очередь благодаря решению ректора Московского университета Виктора Антоновича Садовничего.

На вопрос корреспондента, как так получилось, что ректор МГУ одобрил магистерскую программу, а деканат факультета политологии её саботирует, профессор Андрей Манойло ответил, что не может отвечать на такие вопросы, так как не уполномочен, является сотрудником факультета и может комментировать это лишь с санкции декана.

Сейчас программа находится под угрозой закрытия из-за конфликта, который носит местный локальный характер и связан с тем, что руководство факультета не может договориться с преподавателями на протяжении уже длительного времени. Мне ничего неизвестно об участии тех или иных ведомств в разрешении ситуации. История получила широкий общественный резонанс, это факт, но пока никто не протянул руку помощи. Андрей Манойло Научный руководитель программы "Информационные и гибридные войны", доктор политических наук. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Декан факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Шутов не отреагировал на просьбу Лайфа прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Ранее Лайф писал о более десяти письмах, отправленных учащимися первого и второго курсов программы в разные инстанции, в том числе на имя президента России Владимира Путина. После этого на ситуацию начали реагировать российские СМИ.

Реакция СМИ

Бастующие преподаватели обратились в трудовую инспекцию и Прокуратуру Москвы, началось расследование. О том, как и почему в МГУ закрывают курс по подготовке специалистов в информационных войнах, поговорили журналисты "Народного фронта", пригласив на беседу депутата Госдумы и зампредседателя Комитета по туризму Николая Валуева и преподавателя, экс-сотрудника ФСБ, главу частной разведывательной компании Романа Ромачева.

Депутат Госдумы Николай Валуев обсуждает в эфире закрытие программы "Информационные и гибридные войны" Видео © НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Идёт активная фаза специальной военной операции на Украине, многие спрашивают: "Где же наши информационные войска?" Но есть определённые силы, которым это невыгодно, которые саботируют процесс, закрывая подобные программы Роман Ромачев Экс-сотрудник ФСБ, управления "Р", глава частной разведывательной компании и приглашённый преподаватель

Он привёл в пример ситуацию с закрытием аналогичного курса в Севастополе несколько лет назад, когда московских преподавателей просто "выдавили" из крымского вуза. В эфире с депутатом Николаем Валуевым он рассказал, что преподавателями было написано письмо в Минобразования России, где министерство пояснило, что университет не ответил на их запрос (так как МГУ подчиняется не министерству, а напрямую Правительству РФ). Парламентарий пообещал сделать специальный запрос, от которого ведомства не смогут отмахнуться.

Напомним, самым первым на ситуацию отреагировал известный режиссёр и общественный деятель Никита Михалков, который сделал вывод, что беспорядки, случившиеся в Дагестане в конце октября, связаны с тем, что в России не хватает специалистов, которые могут противостоять информационным операциям, инспирированным извне.

Режиссер Никита Михалков посвятил сюжет конфликту на факультете политологии МГУ Видео © YouTube / БесогонTV

Это всё серьёзно, это не мелочи, это реально. Вот, например, на факультете политологии в 2022 году была открыта первая в России магистерская программа "Информационные и гибридные войны", её цель — подготовка кадров по противодействию инфовойнам и цветным революциям. Мы же понимаем, что сегодня такие специалисты не менее важны, чем те, которые управляют дронами? Никита Михалков Режиссёр и общественный деятель. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Пелагия Тихонова

Позднее к истории подключились и СМИ-иноагенты, которые, вероятно, вошли в контакт с сотрудниками факультета. Так как от комментариев отказались и преподаватели программы, и её студенты. Об этом Лайф писал ранее.

Тем временем в США на сайте Washington Times опубликован доклад "Стратегия действий в информационной среде". Авторы документа, предлагают внести особую схему координации между гражданскими структурами и силовыми и разведывательными ведомствами. Объектами ожидаемой PSYOP названы Китай, Россия и другие страны. Глава Пентагона Ллойд Остин, написавший предисловие к докладу, признал, что противники быстро учатся и пытаются нивелировать преимущество Пентагона в этой сфере.

Авторы Михаил Краснов