Собянин обратился к москвичам накануне выборов президента России

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в выборах президента России, которые пройдут уже на этой неделе — с 15 по 17 марта. Градоначальник призвал проголосовать за человека, которому можно доверить и своё будущее, и будущее родных и близких людей.

"В ближайшие дни, с 15 по 17 марта 2024 года, пройдут выборы президента Российской Федерации. Голосуя за кандидатов в президенты, мы без всякого преувеличения выбираем человека, которому доверяем своё будущее и будущее своих близких", — написал Собянин.

Мэр Москвы добавил, что президент играет ключевую роль в системе государственной власти РФ. Именно глава государства высказывает последнее слово по всем ключевым вопросам, которые затрагивают права и законные интересы россиян. По его словам, президент также является Верховным главнокомандующим ВС России, что особенно важно в текущее время.