Собянин обратился к москвичам накануне выборов президента России
Собянин призвал москвичей прийти на президентские выборы и отдать свой голос
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы принять участие в выборах президента России, которые пройдут уже на этой неделе — с 15 по 17 марта. Градоначальник призвал проголосовать за человека, которому можно доверить и своё будущее, и будущее родных и близких людей.
"В ближайшие дни, с 15 по 17 марта 2024 года, пройдут выборы президента Российской Федерации. Голосуя за кандидатов в президенты, мы без всякого преувеличения выбираем человека, которому доверяем своё будущее и будущее своих близких", — написал Собянин.
Мэр Москвы добавил, что президент играет ключевую роль в системе государственной власти РФ. Именно глава государства высказывает последнее слово по всем ключевым вопросам, которые затрагивают права и законные интересы россиян. По его словам, президент также является Верховным главнокомандующим ВС России, что особенно важно в текущее время.
Градоначальник подчеркнул, что Москва — сердце России, а также столица и крупнейший город страны, поэтому голос местных жителей на выборах играет огромную роль. Собянин напомнил, что принять участие в голосовании можно онлайн и на избирательных участках с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Собянин подчеркнул, что отдать свой голос за кандидата на избирательных участках можно бумажным бюллетенем или воспользоваться электронным терминалом.
Напомним, выборы президента в РФ пройдут 15, 16 и 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре кандидата: действующий президент Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Досрочное голосование началось 25 февраля и завершится 14 марта. В МИД заявили, что более 40 тысяч российских граждан досрочно проголосовали на выборах президента России за рубежом.
ТАСС / Софья Сандурская