В ЦИК открыли видеостену для наблюдения за голосованием на выборах президента
Памфилова открыла в ЦИК РФ видеостену для наблюдения за выборами президента
Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова открыла в атриуме Центризбиркома видеостену с трансляциями из различных избирательных участков по всей России. По её словам, на экране одновременно будет вестись наблюдение за 192 избирательными участками.
Видеостена в ЦИК РФ, на экранах которой в режиме ротации выводится видео с видеокамер, установленных на избирательных участках. Видео © t.me / ЦИК России
"Позвольте мне запустить этот процесс. Так символически мы даём старт, начало исторической президентской кампании, равной по значимости которой в истории новой России ещё не было", — приводит РИА "Новости" слова Памфиловой.
Памфилова подчеркнула, что видеонаблюдение будет осуществляться на каждом участке в круглосуточном режиме, однако это не касается участков в следственных изоляторах, медицинских учреждениях и других местах, где не устанавливаются камеры.
Ранее Life.ru писал, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов первым из глав российских регионов проголосовал на выборах президента России. Руководитель субъекта РФ отдал свой голос в электронном формате. Напомним, что выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. На должность главы государства претендуют Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").
t.me / ЦИК России