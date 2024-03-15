В ЦИК открыли видеостену для наблюдения за голосованием на выборах президента

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова открыла в атриуме Центризбиркома видеостену с трансляциями из различных избирательных участков по всей России. По её словам, на экране одновременно будет вестись наблюдение за 192 избирательными участками.

Видеостена в ЦИК РФ, на экранах которой в режиме ротации выводится видео с видеокамер, установленных на избирательных участках. Видео © t.me / ЦИК России

"Позвольте мне запустить этот процесс. Так символически мы даём старт, начало исторической президентской кампании, равной по значимости которой в истории новой России ещё не было", — приводит РИА "Новости" слова Памфиловой.

Памфилова подчеркнула, что видеонаблюдение будет осуществляться на каждом участке в круглосуточном режиме, однако это не касается участков в следственных изоляторах, медицинских учреждениях и других местах, где не устанавливаются камеры.