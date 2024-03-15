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14 марта, 21:38

В ЦИК открыли видеостену для наблюдения за голосованием на выборах президента

Памфилова открыла в ЦИК РФ видеостену для наблюдения за выборами президента

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова открыла в атриуме Центризбиркома видеостену с трансляциями из различных избирательных участков по всей России. По её словам, на экране одновременно будет вестись наблюдение за 192 избирательными участками.

Видеостена в ЦИК РФ, на экранах которой в режиме ротации выводится видео с видеокамер, установленных на избирательных участках. Видео © t.me / ЦИК России

"Позвольте мне запустить этот процесс. Так символически мы даём старт, начало исторической президентской кампании, равной по значимости которой в истории новой России ещё не было", — приводит РИА "Новости" слова Памфиловой.

Памфилова подчеркнула, что видеонаблюдение будет осуществляться на каждом участке в круглосуточном режиме, однако это не касается участков в следственных изоляторах, медицинских учреждениях и других местах, где не устанавливаются камеры.

Первые избирательные участки на выборах президента РФ открылись на Камчатке и Чукотке
Первые избирательные участки на выборах президента РФ открылись на Камчатке и Чукотке

Ранее Life.ru писал, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов первым из глав российских регионов проголосовал на выборах президента России. Руководитель субъекта РФ отдал свой голос в электронном формате. Напомним, что выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. На должность главы государства претендуют Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").

Обложка ©

t.me / ЦИК России

Алексей Соловьёв
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