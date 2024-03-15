Губернатор Бурятии Цыденов проголосовал на выборах президента России

Губернатор Республики Бурятия Алексей Цыденов проголосовал на выборах президента России. На избирательный участок он прибыл вместе с супругой ещё до его открытия.

"Три дня будет идти голосование. На всех участках у нас в республике разные активности. Здесь, вы уже видели, артисты выступают, солдатской кашей угощают. На многих участках идёт медицинский приём: стоят мобильные ФАПы, мобильные флюорографы. Но главное, и в самую первую очередь, — сами выборы, наша гражданская позиция", — подчеркнул чиновник.