Глава Приморья Кожемяко проголосовал на выборах президента страны

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прибыл на избирательный участок во Владивостоке, где проголосовал на президентских выборах. Глава региона назвал выборы важнейшим событием в жизни страны, ведь на них россиянам предстоит выбрать не только руководителя государства, но и будущее России.

"Голосовать нужно. Это выбор того пути, по которому будет развиваться в дальнейшем наше государство и Приморский край. <…> Каждый гражданин, который любит свою страну и край, должен проявить свою гражданскую сознательность и прийти проголосовать за будущее нашей страны", — подчеркнул Кожемяко.