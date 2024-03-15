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15 марта, 00:55

Глава Приморья Кожемяко проголосовал на выборах президента страны

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко прибыл на избирательный участок во Владивостоке, где проголосовал на президентских выборах. Глава региона назвал выборы важнейшим событием в жизни страны, ведь на них россиянам предстоит выбрать не только руководителя государства, но и будущее России.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко проголосовал на выборах президента России. Видео © Telegram / Кожемяко | официально

"Голосовать нужно. Это выбор того пути, по которому будет развиваться в дальнейшем наше государство и Приморский край. <…> Каждый гражданин, который любит свою страну и край, должен проявить свою гражданскую сознательность и прийти проголосовать за будущее нашей страны", — подчеркнул Кожемяко.

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Напомним, голосование на выборах президента России впервые продлится три дня — с 15 по 17 марта. На должность главы государства претендуют Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). По данным ЦИК РФ, число избирателей в России составляет более 112 миллионов человек. Их них около 2 млн человек проголосовали досрочно.

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Telegram / Кожемяко | официально

Оксана Попова
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