В Москве, Санкт-Петербурге и Центральной России открылись избирательные участки

Сегодня, 15 марта, в 8:00 в Москве и Центральной России открылись избирательные участки на выборах президента РФ. Они будут работать с 8:00 до 20:00 в течение всех трёх дней, отведённых на голосование.

В Москве функционирует более 2,2 тысяч избирательных участков, а в Подмосковье — свыше 3,9 тысяч, в Северной столице — более 1,9 тысяч. Следить за ходом голосования будут наблюдатели, которые ранее прошли обучение.

Отдать свой голос за кандидата россияне могут и онлайн. В этом году дистанционное электронное голосование (ДЭГ) проходит в 29 регионах, включая Москву. Столица будет использовать для ДЭГ свою информационную систему. Проголосовать в электронном виде можно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.