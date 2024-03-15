В Москве, Санкт-Петербурге и Центральной России открылись избирательные участки
В Москве, Санкт-Петербурге и Центральной России открылись избирательные участки. Обложка © ТАСС / Николай Михальченко
Сегодня, 15 марта, в 8:00 в Москве и Центральной России открылись избирательные участки на выборах президента РФ. Они будут работать с 8:00 до 20:00 в течение всех трёх дней, отведённых на голосование.
В Москве функционирует более 2,2 тысяч избирательных участков, а в Подмосковье — свыше 3,9 тысяч, в Северной столице — более 1,9 тысяч. Следить за ходом голосования будут наблюдатели, которые ранее прошли обучение.
Отдать свой голос за кандидата россияне могут и онлайн. В этом году дистанционное электронное голосование (ДЭГ) проходит в 29 регионах, включая Москву. Столица будет использовать для ДЭГ свою информационную систему. Проголосовать в электронном виде можно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.
Подсчет голосов избирателей начнётся сразу после окончания выборов. ЦИК устанавливает общие результаты выборов в течение 10 дней после голосования.
Напомним, голосование на выборах президента России впервые продлится три дня — с 15 по 17 марта. На должность главы государства претендуют Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). В дни голосования откроют двери свыше 94 избирательных участков, на них за ходом выборов будут следить свыше 156 тысяч наблюдателей. По данным ЦИК РФ, число избирателей в России составляет более 112 миллионов человек. Из них около 2 млн человек проголосовали досрочно.