"Семья и страна — одно и то же": На Камчатке родители с детьми голосуют на выборах президента
Семьи Камчатки с детьми принимают участие в выборах президента России
Камчатский край — первый регион России, в котором открылись избирательные участки на выборах президента России, и население в удалённом регионе, судя по контингенту у урн, ответственное. По словам многодетного отца Леонида Головинского, в его семье отношение к демократическому процессу однозначное: выборы важны и это нужно объяснить детям.
Многодетный отец с Камчатки — об отношении своей семьи к выборам. Видео © kamgov.ru
"Мы очень рады, уже во второй раз в выборах участвуем... Детям говорим, что выборы — это очень важно, а семья и страна, можно сказать, — одно и то же, только в разных масштабах. Мы сейчас делаем выбор того, какое будущее будет у них, и они это понимают, поэтому и будут заботиться о своём выборе. Если этот выбор не сделаем мы, его сделают за нас", — сказал мужчина.
А его супруга Жанна добавила, что объясняет детям смысл выборов на примере кулака: "Когда пальчики отдельно, то всем больно, а когда мы вместе, мы очень сильные". То же, отметила женщина, касается и России, граждане которой должны сплотиться и вместе отдать голос.
Напомним, 15 марта в 08:00 мск стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня — до 17 марта. На главную должность в стране претендуют Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). По данным Центризбиркома, всего в РФ проживает более 112 миллионов избирателей, причём около двух миллионов из них уже отдали свои голоса досрочно.