"Семья и страна — одно и то же": На Камчатке родители с детьми голосуют на выборах президента

Камчатский край — первый регион России, в котором открылись избирательные участки на выборах президента России, и население в удалённом регионе, судя по контингенту у урн, ответственное. По словам многодетного отца Леонида Головинского, в его семье отношение к демократическому процессу однозначное: выборы важны и это нужно объяснить детям.

"Мы очень рады, уже во второй раз в выборах участвуем... Детям говорим, что выборы — это очень важно, а семья и страна, можно сказать, — одно и то же, только в разных масштабах. Мы сейчас делаем выбор того, какое будущее будет у них, и они это понимают, поэтому и будут заботиться о своём выборе. Если этот выбор не сделаем мы, его сделают за нас", — сказал мужчина.