Регион

Уведомления отключены

15 марта, 08:29

"Не будьте равнодушными": Аксёнов проголосовал на выборах президента РФ и призвал крымчан сделать то же самое

Глава Крыма проголосовал на выборах президента РФ

Глава Крыма Сергей Аксёнов проголосовал на выборах президента России, утром 15 марта он прибыл на участок № 238 в Симферополе. Аксёнов также призвал жителей полуострова последовать его примеру и не оставаться в стороне.

Глава Крыма Сергей Аксёнов проголосовал на выборах президента России. Видео © Telegram / Аксёнов Z 82

"Проголосовал за будущее России! Не оставайтесь в стороне, не будьте равнодушными. Свой голос отдайте за будущее нашей страны, за безопасность, за развитие экономики, за жизнь и здоровье наших детей, внуков", — сказал Аксёнов.

Главы ДНР и ЛНР проголосовали на выборах президента России
Главы ДНР и ЛНР проголосовали на выборах президента России

Напомним, 15 марта во всех регионах стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня — до 17 марта. Всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). На избирательные участки по всей стране идут обычные россияне, многодетные семьи и крупные политики, в том числе главы регионов. ЦИК уже озвучила первые данные по явке.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Выборы — 2024
  • Сергей Аксенов
  • Политика России
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров