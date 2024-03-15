"Не будьте равнодушными": Аксёнов проголосовал на выборах президента РФ и призвал крымчан сделать то же самое
Глава Крыма проголосовал на выборах президента РФ
Глава Крыма Сергей Аксёнов проголосовал на выборах президента России, утром 15 марта он прибыл на участок № 238 в Симферополе. Аксёнов также призвал жителей полуострова последовать его примеру и не оставаться в стороне.
Глава Крыма Сергей Аксёнов проголосовал на выборах президента России. Видео © Telegram / Аксёнов Z 82
"Проголосовал за будущее России! Не оставайтесь в стороне, не будьте равнодушными. Свой голос отдайте за будущее нашей страны, за безопасность, за развитие экономики, за жизнь и здоровье наших детей, внуков", — сказал Аксёнов.
Напомним, 15 марта во всех регионах стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня — до 17 марта. Всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). На избирательные участки по всей стране идут обычные россияне, многодетные семьи и крупные политики, в том числе главы регионов. ЦИК уже озвучила первые данные по явке.