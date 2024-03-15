"Не будьте равнодушными": Аксёнов проголосовал на выборах президента РФ и призвал крымчан сделать то же самое

Глава Крыма Сергей Аксёнов проголосовал на выборах президента России, утром 15 марта он прибыл на участок № 238 в Симферополе. Аксёнов также призвал жителей полуострова последовать его примеру и не оставаться в стороне.

Глава Крыма Сергей Аксёнов проголосовал на выборах президента России. Видео © Telegram / Аксёнов Z 82

"Проголосовал за будущее России! Не оставайтесь в стороне, не будьте равнодушными. Свой голос отдайте за будущее нашей страны, за безопасность, за развитие экономики, за жизнь и здоровье наших детей, внуков", — сказал Аксёнов.