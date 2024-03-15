Регион

Уведомления отключены

15 марта, 07:43

Главы ДНР и ЛНР проголосовали на выборах президента России

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник проголосовали на выборах президента России. Об этом они сообщили в телеграм-каналах.

"Дорогие мои земляки, обязательно проголосуйте за сильную Россию, за справедливость, за уверенность в завтрашнем дне", — призвал Пушилин и показал видео с избирательного участка.

Главы ДНР и ЛНР проголосовали на выборах президента России. Видео © Telegram / Пушилин Д.В., Леонид Пасечник

Пасечник, в свою очередь, заявил, что отдал свой голос за достойного кандидата, за настоящего патриота нашей большой Родины, а также поздравил жителей Луганской Народной Республики с этим очень важным событием.

"Впервые в нашей истории мы участвуем в выборах лидера государства. Вместе со всей Россией мы выбираем будущее страны. Призываю каждого жителя региона прийти на избирательный участок и проголосовать за её развитие, силу и независимость!" — написал он в телеграм-канале.

Более полумиллиона москвичей проголосовали электронно на выборах президента РФ
Более полумиллиона москвичей проголосовали электронно на выборах президента РФ

Напомним, 15 марта во всех регионах стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня — до 17 марта. Всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). На избирательные участки по всей стране идут обычные россияне, многодетные семьи и крупные политики, в том числе главы регионов.

Обложка ©

Telegram / Пушилин Д.В., Леонид Пасечник

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Выборы — 2024
  • Денис Пушилин
  • Леонид Пасечник
  • Политика
  • ДНР
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров