Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник проголосовали на выборах президента России. Об этом они сообщили в телеграм-каналах.

"Дорогие мои земляки, обязательно проголосуйте за сильную Россию, за справедливость, за уверенность в завтрашнем дне", — призвал Пушилин и показал видео с избирательного участка.

Главы ДНР и ЛНР проголосовали на выборах президента России. Видео © Telegram / Пушилин Д.В., Леонид Пасечник

Пасечник, в свою очередь, заявил, что отдал свой голос за достойного кандидата, за настоящего патриота нашей большой Родины, а также поздравил жителей Луганской Народной Республики с этим очень важным событием.

"Впервые в нашей истории мы участвуем в выборах лидера государства. Вместе со всей Россией мы выбираем будущее страны. Призываю каждого жителя региона прийти на избирательный участок и проголосовать за её развитие, силу и независимость!" — написал он в телеграм-канале.