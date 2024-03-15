Более полумиллиона москвичей проголосовали электронно на выборах президента РФ
Свыше 500 тысяч москвичей отдали свой голос электронно на выборах президента России. Об этом свидетельствуют данные сервиса по наблюдению за голосованием.
"Выдано бюллетеней — 519 225, получено бюллетеней — 510 634", — указано в сообщении.
По словам главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалёва, пристальное внимание к президентской кампании в нашей стране наблюдается с первых минут. Первые избиратели уже отдали свой голос, многие выбирают будущего лидера страны в электронном формате.
В штабе напоминают, что проголосовать на выборах можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А те, кто имеет постоянную регистрацию в столице и полную учётную запись на портале мэра и Правительства Москвы, могут отдать свой голос в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Напомним, 15 марта в 08:00 началось голосование на выборах президента России. Оно продлится три дня — до 17 марта. На должность претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Тем временем в Москве стартовало дистанционное электронное голосование. Свой голос уже успели отдать председатель Народного совета ДНР Артём Жога и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Telegram / "Общественный штаб: выборы – 2024"