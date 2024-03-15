Более полумиллиона москвичей проголосовали электронно на выборах президента РФ

Свыше 500 тысяч москвичей отдали свой голос электронно на выборах президента России. Об этом свидетельствуют данные сервиса по наблюдению за голосованием.

По словам главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалёва, пристальное внимание к президентской кампании в нашей стране наблюдается с первых минут. Первые избиратели уже отдали свой голос, многие выбирают будущего лидера страны в электронном формате.

В штабе напоминают, что проголосовать на выборах можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А те, кто имеет постоянную регистрацию в столице и полную учётную запись на портале мэра и Правительства Москвы, могут отдать свой голос в любое время дистанционно на elec.mos.ru.