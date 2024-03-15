Систему ДЭГ в Москве временно перевели в режим электронной очереди

В Москве в 08:00 началось дистанционное электронное голосование на выборах президента России, система уже работает в режиме электронной очереди. Как говорилось в сообщении на сайте elec.mos.ru, причина тому — большой наплыв желающих высказать своё мнение.

Причём для участия не требовалось регистрироваться заранее. Так, достаточно иметь регистрацию в Москве и полную учётную запись на mos.ru, после чего необходимо зайти на сайт, открыть форму и, подтвердив личность, поставить отметку в бюллетене. Сделать это жители столицы могут круглосуточно.

Тем временем в пресс-службе общественного штаба по наблюдению за выборами президента в Москве отчитались о самых первых итогах дистанционного электронного голосования в столице. Уже проголосовало почти 200 тысяч граждан. Они сделали это в первые минуты после старта голосования.