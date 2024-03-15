"Настроение приподнятое": Жога отдал свой голос на выборах президента России
Артём Жога проголосовал в Донецке на выборах президента России
Артём Жога. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артём Жога проголосовал на выборах президента России. Для этого комбат "Спарты" выбрал избирательный участок имени бывшего главы республики Александра Захарченко в Донецке. Общаясь с журналистами, он признался, что пребывает в хорошем настроении и готов дальше работать на благо Родины.
"Настроение очень хорошее, приподнятое. Готовы работать, выполнять все задачи, поставленные нам Родиной, стремиться к победе, улучшать все жизненные части и факторы для нашего народа. Все ждут скорейшей победы", — сказал Жога.
Напомним, 15 марта в 08:00 началось голосование на выборах президента России. Оно продлится три дня — до 17 марта. На должность претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Тем временем в Москве стартовало дистанционное электронное голосование.