"Настроение приподнятое": Жога отдал свой голос на выборах президента России

Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артём Жога проголосовал на выборах президента России. Для этого комбат "Спарты" выбрал избирательный участок имени бывшего главы республики Александра Захарченко в Донецке. Общаясь с журналистами, он признался, что пребывает в хорошем настроении и готов дальше работать на благо Родины.

"Настроение очень хорошее, приподнятое. Готовы работать, выполнять все задачи, поставленные нам Родиной, стремиться к победе, улучшать все жизненные части и факторы для нашего народа. Все ждут скорейшей победы", — сказал Жога.