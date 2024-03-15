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15 марта, 11:16

В Москве возбудили дело на девушку, которая вылила зелёнку в избирательную урну

В Москве возбудили уголовное дело в отношении девушки, которая вылила зелёнку в избирательную урну. Как сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК России, теперь фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.

Девушка выливает зелёнку в избирательную урну на участке в Москве. Видео © Telegram / ЧП Москва

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным Life.ru, инцидент произошёл сегодня днём на одном из участков на Алтуфьевском шоссе. Девушка кинула свой бюллетень, вылила в урну жидкость, а потом попыталась сфотографировать. Нарушительницу задержали на месте, урну опечатали. В настоящее время девушка находится на допросе у следователей.

Ранее в Центризбиркоме призвали усилить охрану избирательных урн после того, как в Ростове-на-Дону и Карачаево-Черкесии вылили чернила в ящики для голосования. Чтобы пресечь подобные случаи, ЦИК намерена обратиться за помощью к сотрудникам полиции и Росгвардии.

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Кадр из видео Telegram / ЧП Москва

Наталья Исакова
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