"Пример для всех нас": На Ставрополье столетний ветеран проголосовал на выборах президента РФ
На Ставрополье на выборах президента проголосовал столетний ветеран
На Ставрополье на выборах президента России проголосовал столетний ветеран Великой Отечественной войны Алексей Полуэктов, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Вековой юбилей фронтовик из села Алексеевское Андроповского муниципального округа отметил в ноябре 2023 года.
Ветеран Алексей Полуэктов, проголосовавший на выборах президента на Ставрополье. Фото © Telegram / Владимир Владимиров
"Низкий поклон таким людям. Благодаря им наша Отчизна выстояла в годы немецко-фашистской агрессии. И сегодня они остаются примером того, как надо относиться к своей Родине. Алексею Васильевичу — здоровья и долгих лет", — отметил глава региона в телеграм-канале.
Напомним, 15 марта в России стартовало голосование на выборах президента. На должность главы государства претендуют четыре кандидата: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). На участки по всей стране идут в том числе политики, среди которых — губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, а также его коллега из Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Telegram / Владимир Владимиров