"Пример для всех нас": На Ставрополье столетний ветеран проголосовал на выборах президента РФ

На Ставрополье на выборах президента России проголосовал столетний ветеран Великой Отечественной войны Алексей Полуэктов, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Вековой юбилей фронтовик из села Алексеевское Андроповского муниципального округа отметил в ноябре 2023 года.

"Низкий поклон таким людям. Благодаря им наша Отчизна выстояла в годы немецко-фашистской агрессии. И сегодня они остаются примером того, как надо относиться к своей Родине. Алексею Васильевичу — здоровья и долгих лет", — отметил глава региона в телеграм-канале.