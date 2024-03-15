В Камчатском крае молодожёны проголосовали прямо в загсе с помощью ДЭГ

В Петропавловске-Камчатском молодожёны проголосовали на выборах президента России в загсе с помощью дистанционной электронной формы голосования (ДЭГ). Сегодня Алексей и Ульяна Ивденко не только отпраздновали рождение новой семьи, но и определили будущее страны.

В Камчатском крае молодожёны проголосовали в загсе с помощью ДЭГ. Видео © Официальный сайт исполнительных органов Камчатского края

"Мы решили сделать двойной выбор — для себя, поженившись сегодня, и для своей страны, отдав свои голоса на выборах президента РФ. Этим мы определяем своё будущее и свою дальнейшую жизнь, поскольку от развития страны зависит и наша судьба", — приводит правительство региона слова главы семьи, кандидата наук.

В Камчатском крае молодожёны проголосовали в загсе с помощью ДЭГ. Фото © Официальный сайт исполнительных органов Камчатского края

Жених и невеста были прикреплены к разным избирательным участкам, но проявить гражданскую позицию на выборах главы государства они хотели вместе. Их проблему решил ДЭГ — быстрый и удобный вид голосования позволил в этот важный для брачующихся день не разлучаться ни на минуту. К слову, до загса они дошли лишь спустя десять лет после знакомства.

В Камчатском крае молодожёны проголосовали в загсе с помощью ДЭГ. Фото © Официальный сайт исполнительных органов Камчатского края

Всего более 44 тысяч жителей края зарегистрировались для участия в дистанционном электронном голосовании.