Беглов проголосовал на выборах президента в петербургской школе № 153
Александр Беглов на избирательном участке в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах президента России. Для этого глава Северной столицы выбрал избирательный участок в школе № 153 на улице Кораблестроителей. Зайдя вскоре после его открытия, он предъявил паспорт, взял бюллетень и исполнил свой гражданский долг. Всё это, признался он, ради будущего нашей Родины.
"Я лично голосовал за будущее нашей страны — за своих детей, за своих внуков, чтобы они могли спокойно жить, развиваться, говорить на родном языке... Вот это, наверное, важно. Я голосовал за будущее нашего города, потому что это тоже очень важно", — сказал губернатор.
Напомним, 15 марта в 08:00 в России началось голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях — четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Лично на участки приходят обычные граждане, многодетные семьи и политики, в том числе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо и председатель Народного совета ДНР Артём Жога.