Беглов проголосовал на выборах президента в петербургской школе № 153

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал на выборах президента России. Для этого глава Северной столицы выбрал избирательный участок в школе № 153 на улице Кораблестроителей. Зайдя вскоре после его открытия, он предъявил паспорт, взял бюллетень и исполнил свой гражданский долг. Всё это, признался он, ради будущего нашей Родины.

"Я лично голосовал за будущее нашей страны — за своих детей, за своих внуков, чтобы они могли спокойно жить, развиваться, говорить на родном языке... Вот это, наверное, важно. Я голосовал за будущее нашего города, потому что это тоже очень важно", — сказал губернатор.