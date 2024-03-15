ЦИК призвала усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней чернилами в Ростове и КЧР
Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев призвал усилить охрану избирательных урн после того, как в Ростове-на-Дону и Карачаево-Черкесии (КЧР) вылили чернила в ящики для голосования. По его словам, чтобы пресечь подобные случаи, Центризбирком намерен обратиться за помощью к сотрудникам полиции и Росгвардии.
"В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, делают это и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги, вознаграждение", — приводит ТАСС слова Булаева.
Он рассказал, что бюллетени портятся до состояния невозможности определить выбор избирателя. Как именно нужно охранять урны, в ЦИК не уточнили.
Напомним, 15 марта стартовало голосование на выборах президента России. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Тем временем на избирательные участки по всей стране идут простые россияне, целые многодетные семьи и политики, в том числе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Также уже проголосовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов.
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