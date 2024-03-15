ЦИК призвала усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней чернилами в Ростове и КЧР

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев призвал усилить охрану избирательных урн после того, как в Ростове-на-Дону и Карачаево-Черкесии (КЧР) вылили чернила в ящики для голосования. По его словам, чтобы пресечь подобные случаи, Центризбирком намерен обратиться за помощью к сотрудникам полиции и Росгвардии.

"В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, делают это и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги, вознаграждение", — приводит ТАСС слова Булаева.