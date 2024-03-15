Лавров проголосовал в Москве на выборах президента России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отдал свой голос в Москве на президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД РФ по традиции проголосовал на участке № 73, который находится в школе № 1520 в Малом Кисловском переулке. Лавров поприветствовал пришедших граждан и членов избирательной комиссии, а затем опустил бюллетень в урну для голосования.