Лавров проголосовал в Москве на выборах президента России
Сергей Лавров на выборах президента России. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отдал свой голос в Москве на президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.
Глава МИД РФ по традиции проголосовал на участке № 73, который находится в школе № 1520 в Малом Кисловском переулке. Лавров поприветствовал пришедших граждан и членов избирательной комиссии, а затем опустил бюллетень в урну для голосования.
Напомним, 15 марта стартовало голосование на выборах президента России. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Тем временем на избирательные участки по всей стране идут простые россияне, целые многодетные семьи и политики, в том числе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. ЦИК сообщила, что явка на президентские выборы уже составила 3,65%.