ЦИК озвучила первые данные по явке на выборы президента России
ЦИК: Явка на выборах президента России на 10:57 мск составила 3,65%
По состоянию на 10:57 мск общая явка на выборы президента России составила 3,65%, следует из открытых данных Центризбиркома. Как отметила глава регулятора Элла Памфилова, это число исходит из закончившегося 14 марта досрочного голосования.
Примечательно, что больше всего успели проголосовать в Бурятии, Магаданской, Сахалинской, Херсонской, Запорожской областях, Якутии, Донецкой Народной Республике и Еврейской автономной области.
Напомним, 15 марта в России стартовало голосование на выборах президента России. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Тем временем на избирательные участки по всей стране идут простые россияне, целые многодетные семьи и политики, в том числе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Life.ru