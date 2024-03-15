Вот что значит коллектив: Ансамбль "Енисейские зори" явился на выборы в полном составе
Артисты ансамбля "Енисейские зори" пришли на участок в полном составе
Артисты ансамбля "Енисейские зори" Красноярска нашли время в насыщенном графике и пришли на избирательный участок в родном Культурном центре на Высотной всем составом. Видео опубликовала в своём телеграм-канале мэрия Красноярска.
"Енисейские зори" — профессиональный коллектив, который с гордостью представляет нашу богатую культуру и традиции народного танца. Видео © Telegram / мэрия Красноярска
"Даже форма у наших "Енисейских зорь" по этому случаю парадная. С голосования — сразу на репетицию", — говорится в сообщении.
Видео © Telegram / мэрия Красноярска
"Енисейские зори" всегда в авангарде: на сцене, в жизни, а сегодня — в выборе будущего России! Давайте вместе писать историю нашей страны! Действуйте", — говорится в обращении коллектива к землякам.
Напомним, что выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. На должность главы государства претендуют четыре политических деятеля: баллотирующийся как самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").
Telegram / мэрия Красноярска