Вот что значит коллектив: Ансамбль "Енисейские зори" явился на выборы в полном составе

Артисты ансамбля "Енисейские зори" Красноярска нашли время в насыщенном графике и пришли на избирательный участок в родном Культурном центре на Высотной всем составом. Видео опубликовала в своём телеграм-канале мэрия Красноярска.

"Енисейские зори" — профессиональный коллектив, который с гордостью представляет нашу богатую культуру и традиции народного танца. Видео © Telegram / мэрия Красноярска

"Даже форма у наших "Енисейских зорь" по этому случаю парадная. С голосования — сразу на репетицию", — говорится в сообщении.

Видео © Telegram / мэрия Красноярска

"Енисейские зори" всегда в авангарде: на сцене, в жизни, а сегодня — в выборе будущего России! Давайте вместе писать историю нашей страны! Действуйте", — говорится в обращении коллектива к землякам.