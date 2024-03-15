"Настроение праздничное": Губернатор Севастополя проголосовал на выборах президента
Губернатор Севастополя Развожаев проголосовал на выборах президента России
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проголосовал на выборах президента России. Утром 15 марта он вместе с супругой Надеждой и сыном Максимом прибыл на один из избирательных участков в центре города.
Губернатор Севастополя Развожаев проголосовал на выборах президента России. Видео © Telegram / РаZVожаев / Первый Севастопольский
"Практически на всех участках нашего города люди пришли даже раньше восьми часов и ждали возможности сделать свой выбор. <...> Настроение сегодня праздничное, приподнятое и уверенное. Я пришёл, сделал выбор. В выборе своём никогда не сомневался", — сказал Развожаев в разговоре с журналистами.
Также он призвал всех севастопольцев последовать его примеру и не оставаться в стороне, ведь "это наша общая гражданская ответственность". К слову, в городе сегодня открылись все 187 участков. На одном из них юные скрипачи и вокалисты исполнили "Легендарный Севастополь" для всех, кто пришёл выполнить свой гражданский долг.
Чуть ранее на одном из участков в Симферополе проголосовал глава Крыма Сергей Аксёнов. Он подчеркнул, что люди своим участием в голосовании вносят вклад в развитие нашей страны. По его словам, они, в частности, голосуют за безопасность.
Напомним, 15 марта во всех регионах стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня — до 17 марта. Всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). На избирательные участки по всей стране идут обычные россияне, многодетные семьи и крупные политики, в том числе главы регионов. ЦИК уже озвучила первые данные по явке.
Кадр из видео Telegram / РаZVожаев