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15 марта, 09:06

"Настроение праздничное": Губернатор Севастополя проголосовал на выборах президента

Губернатор Севастополя Развожаев проголосовал на выборах президента России

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проголосовал на выборах президента России. Утром 15 марта он вместе с супругой Надеждой и сыном Максимом прибыл на один из избирательных участков в центре города.

Губернатор Севастополя Развожаев проголосовал на выборах президента России. Видео © Telegram / РаZVожаев / Первый Севастопольский

"Практически на всех участках нашего города люди пришли даже раньше восьми часов и ждали возможности сделать свой выбор. <...> Настроение сегодня праздничное, приподнятое и уверенное. Я пришёл, сделал выбор. В выборе своём никогда не сомневался", — сказал Развожаев в разговоре с журналистами.

Также он призвал всех севастопольцев последовать его примеру и не оставаться в стороне, ведь "это наша общая гражданская ответственность". К слову, в городе сегодня открылись все 187 участков. На одном из них юные скрипачи и вокалисты исполнили "Легендарный Севастополь" для всех, кто пришёл выполнить свой гражданский долг.

Чуть ранее на одном из участков в Симферополе проголосовал глава Крыма Сергей Аксёнов. Он подчеркнул, что люди своим участием в голосовании вносят вклад в развитие нашей страны. По его словам, они, в частности, голосуют за безопасность.

Главы ДНР и ЛНР проголосовали на выборах президента России
Главы ДНР и ЛНР проголосовали на выборах президента России

Напомним, 15 марта во всех регионах стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня — до 17 марта. Всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). На избирательные участки по всей стране идут обычные россияне, многодетные семьи и крупные политики, в том числе главы регионов. ЦИК уже озвучила первые данные по явке.

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Кадр из видео Telegram / РаZVожаев

Наталья Исакова
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