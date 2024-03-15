Треть избирателей проголосовала на выборах президента России
ЦИК: Явка на выборы президента России на 20:30 мск составила 33,45%
Выборы президента России. Обложка © Life.ru
Общая явка на выборах российского лидера к 20:30 мск в первый день голосования, 15 марта, превысила 33%. Об этом говорится в данных, опубликованных Центризбиркомом.
"Ход голосования — 33,45%", — говорится на сайте ЦИК РФ.
Таким образом, к вечеру пятницы уже треть избирателей проголосовала на выборах президента.
Как сообщал Life.ru, 15 марта в России началось трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне с самого утра массово идут на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдают в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста, звёзды российского шоу-бизнеса, политики и религиозные лидеры.