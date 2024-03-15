Регион

Уведомления отключены

15 марта, 17:38

Треть избирателей проголосовала на выборах президента России

ЦИК: Явка на выборы президента России на 20:30 мск составила 33,45%

Выборы президента России. Обложка © Life.ru

Выборы президента России. Обложка © Life.ru

Общая явка на выборах российского лидера к 20:30 мск в первый день голосования, 15 марта, превысила 33%. Об этом говорится в данных, опубликованных Центризбиркомом.

"Ход голосования — 33,45%", — говорится на сайте ЦИК РФ.

Таким образом, к вечеру пятницы уже треть избирателей проголосовала на выборах президента.

Две трети участников ДЭГ приняли участие в президентских выборах
Две трети участников ДЭГ приняли участие в президентских выборах

Как сообщал Life.ru, 15 марта в России началось трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне с самого утра массово идут на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдают в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста, звёзды российского шоу-бизнеса, политики и религиозные лидеры.

Никита Осипов
  • Новости
  • Выборы — 2024
  • ЦИК
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров