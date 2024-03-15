Надежда Бабкина поделилась своим девизом по жизни, проголосовав на участке в Москве
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина приняла участие в голосовании на выборах президента России. Любимица миллионов появилась на одном из избирательных участков в Москве и оценила уровень его технической оснащённости как "выше всяких похвал".
Директор и художественный руководитель театра "Русская песня" проголосовала на участке в Москве. Видео © Telegram / Надежда Бабкина
"Мой девиз по жизни: не откладывай на завтра то, что можно и нужно сделать сегодня. Поэтому именно сегодня, в первый день выборов, я отправилась на избирательный участок, чтобы отдать голос за своего кандидата в президенты Российской Федерации", — рассказала Надежда Георгиевна.
Она призвала россиян последовать своему примеру и напомнила, что будущее нашей страны находится в руках её граждан.
Тем временем на избирательные участки по всей стране идут целые многодетные семьи и политики, в том числе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Также уже проголосовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов.