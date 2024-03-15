Надежда Бабкина поделилась своим девизом по жизни, проголосовав на участке в Москве

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина приняла участие в голосовании на выборах президента России. Любимица миллионов появилась на одном из избирательных участков в Москве и оценила уровень его технической оснащённости как "выше всяких похвал".

"Мой девиз по жизни: не откладывай на завтра то, что можно и нужно сделать сегодня. Поэтому именно сегодня, в первый день выборов, я отправилась на избирательный участок, чтобы отдать голос за своего кандидата в президенты Российской Федерации", — рассказала Надежда Георгиевна.