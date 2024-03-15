Две трети участников ДЭГ приняли участие в президентских выборах
Минцифры: Свыше трёх миллионов избирателей проголосовали электронно на выборах
Две трети россиян, зарегистрированных для дистанционного электронного голосования, уже приняли участие в выборах президента. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. По информации ведомства, активность избирателей на выборах президента растёт с каждым часом.
На портале ДЭГ дополнили, что уже выдано 3 328 271 бюллетень, а принято 3 240 401 (по состоянию на 20:13 по московскому времени). Всего через федеральную платформу ДЭГ планируют голосовать 4,76 миллиона человек.
Напомним, 15 марта в РФ стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне с самого утра массово идут на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдают в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста, звёзды российского шоу-бизнеса, политики и религиозные лидеры. Между тем явка на выборы приближается к 30%.
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