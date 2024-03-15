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15 марта, 17:12

Две трети участников ДЭГ приняли участие в президентских выборах

Минцифры: Свыше трёх миллионов избирателей проголосовали электронно на выборах

Две трети россиян, зарегистрированных для дистанционного электронного голосования, уже приняли участие в выборах президента. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. По информации ведомства, активность избирателей на выборах президента растёт с каждым часом.

На портале ДЭГ дополнили, что уже выдано 3 328 271 бюллетень, а принято 3 240 401 (по состоянию на 20:13 по московскому времени). Всего через федеральную платформу ДЭГ планируют голосовать 4,76 миллиона человек.

Песков рассказал Life.ru, почему Путин проголосовал на выборах президента онлайн
Песков рассказал Life.ru, почему Путин проголосовал на выборах президента онлайн

Напомним, 15 марта в РФ стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне с самого утра массово идут на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдают в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста, звёзды российского шоу-бизнеса, политики и религиозные лидеры. Между тем явка на выборы приближается к 30%.

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Telegram / "Общественный штаб: выборы – 2024"

Дарья Нарыкова
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