Две трети участников ДЭГ приняли участие в президентских выборах

Две трети россиян, зарегистрированных для дистанционного электронного голосования, уже приняли участие в выборах президента. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. По информации ведомства, активность избирателей на выборах президента растёт с каждым часом.