Песков рассказал Life.ru, почему Путин проголосовал на выборах президента онлайн

Российский лидер Владимир Путин решил дистанционно проголосовать на выборах президента, поскольку это очень удобно. Об этом в беседе с Life.ru заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн. Видео © Life.ru

"Это просто очень удобно", — сказал представитель Кремля.

Сегодня Владимир Путин проголосовал на выборах президента онлайн. Для этого ему понадобилось всего один раз нажать левую кнопку мыши. Затем президент счастливо помахал в камеру рукой.