Песков рассказал Life.ru, почему Путин проголосовал на выборах президента онлайн
Песков: Путин проголосовал онлайн на выборах, потому что это удобно
Российский лидер Владимир Путин решил дистанционно проголосовать на выборах президента, поскольку это очень удобно. Об этом в беседе с Life.ru заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн. Видео © Life.ru
"Это просто очень удобно", — сказал представитель Кремля.
Сегодня Владимир Путин проголосовал на выборах президента онлайн. Для этого ему понадобилось всего один раз нажать левую кнопку мыши. Затем президент счастливо помахал в камеру рукой.
Напомним, 15 марта в России стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне с самого утра массово идут на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдают в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста. Уже в первый день страна показала довольно высокую явку.