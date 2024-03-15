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15 марта, 17:00

Песков рассказал Life.ru, почему Путин проголосовал на выборах президента онлайн

Песков: Путин проголосовал онлайн на выборах, потому что это удобно

Российский лидер Владимир Путин решил дистанционно проголосовать на выборах президента, поскольку это очень удобно. Об этом в беседе с Life.ru заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин проголосовал на выборах президента России в режиме онлайн. Видео © Life.ru

"Это просто очень удобно", — сказал представитель Кремля.

Сегодня Владимир Путин проголосовал на выборах президента онлайн. Для этого ему понадобилось всего один раз нажать левую кнопку мыши. Затем президент счастливо помахал в камеру рукой.

"Россияне показали единство": Политолог оценил высокую явку в первый день президентских выборов
"Россияне показали единство": Политолог оценил высокую явку в первый день президентских выборов

Напомним, 15 марта в России стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне с самого утра массово идут на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдают в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста. Уже в первый день страна показала довольно высокую явку.

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Кremlin.ru

Александр Юнашев
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