"Россияне показали единство": Политолог оценил высокую явку в первый день президентских выборов

Первый день голосования на выборах президента России продемонстрировал беспрецедентно высокую явку, что говорит о серьёзном уровне консолидации общества, несмотря на попытки противников помешать процессу народного волеизъявления. Это касается практически всех регионов страны, обратил внимание политолог, член правления Российской ассоциации политической науки (РАПН) Владимир Шаповалов.

В беседе с Life.ru эксперт отметил, что сегодня большие усилия стран Запада направлены против участия населения России в голосовании. Кроме того, бойкотировать выборы президента призывали иноагенты. Однако вся эта антироссийская кампания не отбила желания у россиян сделать свой выбор. Тем самым наши граждане, как подчеркнул политолог, демонстрируют "стремление встать в этот непростой для России момент в один ряд защитников Родины, её конституционного строя, свободы и суверенитета".

"Высокая явка свидетельствует о зрелости российского гражданского общества, понимании подавляющим большинством граждан России значимости выборов президента для настоящего и будущего страны, готовности своим голосом внести вклад в процветание и развитие России", — добавил Шаповалов.

В условиях развязанной против РФ гибридной войны россияне высокой явкой демонстрируют свою политическую волю, активную гражданскую позицию, стремление поддержать страну и её вооружённые силы в достижении победы в противостоянии с врагом, резюмировал собеседник Life.ru.