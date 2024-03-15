Явка на выборы президента России превысила 25%
ЦИК: Явка на выборы президента РФ в целом по стране на 18:00 мск превысила 25%
Выборы президента России. Обложка © Life.ru
Общая явка на выборы президента России на 18:00 мск в первый день голосования, 15 марта, превысила 25%. Об этом говорится в данных Центризбиркома.
"Ход голосования — 25,43%", — говорится на сайте ЦИК РФ.
Как сообщал Life.ru, 15 марта в России стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлены четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне с самого утра массово идут на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдают в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста, звёзды российского шоу-бизнеса и политики.