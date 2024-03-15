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15 марта, 14:23

Свыше 2,5 миллиона человек дистанционно проголосовали на выборах президента РФ

Свыше 2,5 миллиона человек проголосовали дистанционно в первый день выборов президента России. Это составило 53% от числа зарегистрированных на дистанционное электронное голосование, свидетельствуют данные портала по наблюдению за ДЭГ.

По состоянию на 17:24 (по московскому времени) выдано уже более 2,849 миллиона бюллетеней, принято — свыше 2,759 млн. В общей сложности через федеральную платформу ДЭГ планируют голосовать 4,76 млн россиян.

Уже более 2 млн избирателей проголосовали в Москве на выборах президента РФ
Уже более 2 млн избирателей проголосовали в Москве на выборах президента РФ

Напомним, 15 марта в регионах началось трёхдневное голосование на выборах президента России. Всего в бюллетенях представлены четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне с самого утра массово идут на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдают в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста, звёзды российского шоу-бизнеса и политики. Между тем явка на выборы уже превысила 23%.

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Telegram / Общественный штаб: выборы – 2024

Дарья Нарыкова
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