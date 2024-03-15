Явка на выборы президента превысила 23%

Явка на выборы президента России на 16:00 мск в пятницу, 15 марта, составила 23,02%. Такие данные размещены на информационном табло в Центризбиркоме. Как сообщили в Минцифры, явка на ДЭГ превысила 50%.

"В дистанционном электронном голосовании приняли участие уже более 50% зарегистрированных на федеральной платформе пользователей. На 16 часов по Москве система ДЭГ приняла 2,5 млн электронных бюллетеней. Также онлайн-голосование проводится в Москве, на портале mos.ru", — отметили в ведомстве.