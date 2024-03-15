"Хочется быть сопричастным": Политолог раскрыла причину высокой явки на выборы президента
Политконсультант Август объяснила явку на выборы информированностью граждан
Высокая явка на выборы президента России является результатом действия сразу трёх факторов, заявила Life.ru политконсультант Алёна Август. По словам эксперта, свою роль сыграли информированность населения и возможность принять участие в голосовании сразу в нескольких форматах. Однако люди всё равно берут родных, близких и идут на участки, причина тому — семья как высшая ценность у нашего народа.
"Это, кстати, в чём-то результат инициатив президента. Работает множество программ поддержки семьи, и, собственно, сам Год семьи сыграл свою роль. В России семья и дети — ценность безусловная, тут попали, что называется, в самое сердечко", — пояснила эксперт.
В конце концов, россияне попросту хотят быть причастны к выборам, поскольку это историческое событие, продолжила политконсультант. Она напомнила, что наши сограждане "живут большими масштабами" и уверены, что отлично разбираются в политике. А отдать голос за президента — великое дело.
Напомним, 15 марта в России стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлены четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне с самого утра массово идут на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдают в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста.
Life.ru