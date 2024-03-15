Уже более 2 млн избирателей проголосовали в Москве на выборах президента РФ
В Москве на выборах президента РФ проголосовало уже около 2,3 миллиона граждан, об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"На 15:00 электронно проголосовали 1 859 609 человек, с помощью бумажного бюллетеня — 390 955 избирателей", — поделилась она.
Напомним, 15 марта во всех регионах стартовало голосование на выборах президента России, оно продлится три дня — до 17 марта. Всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). На избирательные участки по всей стране идут обычные россияне, многодетные семьи и крупные политики, в том числе главы регионов. Явка на выборы президента РФ в целом по стране на 15:22 мск составила 17,92%, из регионов в лидерах по явке Чукотка — более 60% жителей самого восточного региона страны уже отдали свои голоса.
АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок