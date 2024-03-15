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15 марта, 12:35

ЦИК: Явка на выборы президента РФ на 15:22 мск составила 17,92 процента

По состоянию на 15:22 мск общая явка на президентские выборы составила 17,92%, следует из открытых данных Центризбиркома России. Эти данные учитывают в том числе досрочное голосование, которое завершилось 14 марта.

Сейчас в стране идёт первый день голосования. Отдать свой голос на выборах главы государства россияне смогут и 16, и 17 марта.

Медведев проголосовал на выборах вместе с женой, у которой сегодня день рождения
Медведев проголосовал на выборах вместе с женой, у которой сегодня день рождения

Напомним, всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Тем временем на избирательные участки по всей стране идут простые россияне, целые многодетные семьи, артисты и политики, в том числе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Также уже проголосовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Иван Косицын
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