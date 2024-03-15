На Чукотке на выборах президента РФ уже проголосовало более 60% избирателей
Явка избирателей на выборы президента на Чукотке достигла 63,66%
Явка на президентские выборы на Чукотке по итогам первого дня голосования достигла 63,66%. Об этом сообщает региональный избирком.
"По состоянию на 20:00 (11:00 мск) Чукотский автономный округ — 63,66%", — говорится в сообщении.
Лидирует по явке пока городской округ Эгвекинот с 74,54%. Явка в Чукотском муниципальном районе достигла 73,39%, в Билибинском муниципальном районе — 68,9%. Всего в регионе в списке избирателей числятся 33 534 человека.
Напомним, всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Тем временем на избирательные участки по всей стране идут простые россияне, целые многодетные семьи, артисты и политики, в том числе губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Также уже проголосовали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и глава Крыма Сергей Аксёнов.