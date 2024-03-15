Тимати впервые дистанционно проголосовал на выборах президента России
Рэпер Тимати. Обложка © Telegram / Общественный штаб: выборы – 2024
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) впервые проголосовал в дистанционном режиме на выборах президента России. Артист использовал смартфон. Об этом сообщает телеграм-канал "Общественный штаб: выборы – 2024".
"Я впервые в жизни голосовал онлайн через телефон!" — подчеркнул Тимати, добавив, что такой способ голосования является очень удобным.
Напомним, сегодня, 15 марта, во всех регионах стартовало голосование на выборах президента РФ, которое продлится три дня — до 17 марта. Всего в бюллетенях четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Тем временем на выборы по всей стране идут простые россияне, целые многодетные семьи и политики. Звёзды российского шоубизнеса также не упустили возможность отдать свой голос. Например, избирательные участки сегодня посетили певец Филипп Киркоров, а также фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская. Между тем явка на выборы уже составила 17,92 процента.