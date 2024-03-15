Тимати впервые дистанционно проголосовал на выборах президента России

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) впервые проголосовал в дистанционном режиме на выборах президента России. Артист использовал смартфон. Об этом сообщает телеграм-канал "Общественный штаб: выборы – 2024".

"Я впервые в жизни голосовал онлайн через телефон!" — подчеркнул Тимати, добавив, что такой способ голосования является очень удобным.